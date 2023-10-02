T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/208 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ambar Köyü/Mah
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 120 Ada
PARSEL NO : 67
VASFI : Susuz Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2064.74 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET ÖZBEK ve Diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/208 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023
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|BASIN NO: ILN01899565