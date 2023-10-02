T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 02 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/208 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ambar Köyü/Mah

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 120 Ada

PARSEL NO : 67

VASFI : Susuz Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 2064.74 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET ÖZBEK ve Diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/208 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023