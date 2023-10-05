T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/203 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ulam Köyü/Mah
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 120
PARSEL NO : 31
VASFI :Susuz Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 594.4m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Can Özbek
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/203 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/09/2023
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|BASIN NO: ILN01901885