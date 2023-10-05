T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 05 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/204 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ulam Köy/Mah.

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 120

PARSEL NO : 32

VASFI : Susuz Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 720.63m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Amil ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/204 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/09/2023