T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/243 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Bismil ilçesi Doruk Köyü/Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 156 Ada
PARSEL NO : 4 ve 5 parsel (Eski:124 ada 4 parsel)
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : 156 ada 4 parsel maliki Mehmet Reşit Karakaş, Reşat Karakaş, Hamdullah Karakaş- 156 ada 5 parsel maliki Reşat Karakaş
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Botaş
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/243 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/02/2023
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|BASIN NO: ILN01823584