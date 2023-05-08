T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/243 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Bismil ilçesi Doruk Köyü/Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 156 Ada

PARSEL NO : 4 ve 5 parsel (Eski:124 ada 4 parsel)

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI : 156 ada 4 parsel maliki Mehmet Reşit Karakaş, Reşat Karakaş, Hamdullah Karakaş- 156 ada 5 parsel maliki Reşat Karakaş

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Botaş

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/243 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/02/2023