T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLÂN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/197 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ambar Köyü/Mah
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 502
PARSEL NO : 1
VASFI : Susuz Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 391.75m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmet Çelik
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/197 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/09/2023
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|BASIN NO: ILN01902348