T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLÂN

Yayın Tarihi: 05 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/197 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ambar Köyü/Mah

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 502

PARSEL NO : 1

VASFI : Susuz Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 391.75m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmet Çelik

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/197 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/09/2023