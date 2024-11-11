T.C.Bismil 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 / 00:01

T.C. BİSMİL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2024/130 Esas

Diyarbakır ili, Bismil İlçesi Sergevran (Akbaş) Köyü 11, 35 ve 47 parsel numaralı taşınmazların Abdulkadir Oğurgül, Cengiz Oğurgül, Etem Oğurgül, Fesih Oğurgül ve Hafit Oğurgül adına Türk Medeni Kanununun 713/2 Maddesine dayalı tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren iddialarını kapsayan belgelerle birlikte 3 AY İÇİNDE mahkememize müracaatları ilanen İHTAR OLUNUR.