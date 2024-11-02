T.C. Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 02 Kasım 2024 / 00:01

T.C. BODRUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/131 Esas

DAVALI : SIDIKA YILMAZ -25670379942-

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce Muğla İli,Bodrum ilçesi, Akyarlar Mah.,Mandıra Mevkii,280 ada, 10 parsel sayılı taşınmaza miras sebebi ile ortaklığınız bulunduğundan dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ve iade edilmiş, mernis adresinizin boş görünyor olması sebebiyledava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/02/2025 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK ilgili maddeler uyarınca yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.