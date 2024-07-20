T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/482

DAVACILAR :

1-Ayla ÖDKEM

2-Aysel SAYLAK

3-Nalan MORALI

4-Nesibe MORALI

Davacılar tarafından açılan işbu davada Muğla İli, Bodrum İlçesi, Güvercinlik Mahallesi, 119 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın önce davacıların miras bırakanlarınca, onların vefat etmesi sonrası mirasçıları olan davacılar tarafından Milas Noterliği 04/07/1978 tarih 9339 yevmiye nolu Gayrimenkul Satış Vaadi Senedi ile satın alındıktan sonra kullanılmakta olduğunu, davacıların kullanım alanı olan 150 metrekarelik hissenin, Mustafa Kara hissesine tekamül eden oranının hesaplanarak hisseleri oranında davacıların miras bırakanı Şakir MORALI adına tesciline karar verilmesi talep edilmektedir.

Dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiası bulunanların ve davaya katılmak isteyenlerin TMK'nın 713. Maddesi gereğince, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları, başvurulmadığı taktirde taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu; TMK'nın 713. Maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064355