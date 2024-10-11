T.C. Bodrum 5. Asliye Hukuk Mahkemesinden İlan

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2024 / 00:01

T.C. BODRUM 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/257 Esas

DAVALI : Yasemin Gündüz - 88 Bilyard Avenue, Wahroonga NSW Sydney 2076 9846 AVUSTRALYA/Sydney

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasında Tapu iptal ve tescil konulu, derdest bulunan Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi2021/634 Esas sayılı dosyasının 04.10.2023 ve 19.12.2023 tarihli ara kararlarına dayalı olarak açmış oldukları eldeki davada, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Karaova mahallesi köyü, cilt no:32, hane no:1, bsn:3’de kayıtlı Abdullah ve Ayşe oğlu 01.07.1894 doğumlu 17012659720 TC kimlik no.lu MURAT’ın ekte sunulan; Kocaeli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 2010/516 E., 2011/599 K. sayılı,Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2013/203 E., 2013/562 K. Sayılı, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/434 E., 2023/154 K. sayılı veraset ilamlarından hatalı olanların iptali ile güncel mirasçılarını gösterir doğru veraset ilamının verilmesine karar verilmesi için yapılan yargılamada;

Davalı Yasemin Gündüz'ün mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresine ve mernis adresine dava dilekçesi ve tensip zaptı yurt dışı tebligatı çıkarılmış olup,iadeli-taahhütlü çağrı mektubunun ilgili tarafından teslim alınmasına karşın, teslim alınma tarihinden itibaren 30 içinde Başkonsolosluğa başvurulmaması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve tensip zaptının T.K. 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmak üzere ilanen tebliğ olunur.19/09/2024