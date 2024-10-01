T.C. Bodrum (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 01 Ekim 2024 / 00:01

T.C.

BODRUM

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı : 2022/7 Tereke Satış 18.09.2024

Konu : Basit Tasfiye İlânı

TASFİYENİN İFLÂS HÜKÜMLERİ GEREĞİ BASİT USÛLDE YAPILDIĞINA DAİR İLÂN

Miras Bırakan: ÜMİT DİRİM- TC No:162***748- Nusret ve Halime oğlu, 26.04.1958 dğ.lu., İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Cevizlik Mah.nüfusuna kayıtlı

Mahkemesi: Bodrum 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 16.02.2022 gün, 2021/19 Tereke Esas sayılı kararı.

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerinin basit usûlde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nın 166. ve 218 nci maddeleri gereğince ilân olunur.

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