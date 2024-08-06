T.C. Boğazlıyan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 06 Ağustos 2024 / 00:01

İLAN

T.C. BOĞAZLIYAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/321 Esas

DAVACI : Oğuz GÖKBAŞ 10212101020 TDC

DAVALILAR :

1- MALİYE HAZİNESİ

2- BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Yukarıda tarafları yazılı mahkememizde görülen tescil davası nedeniyle Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Oğulcuk Köyü hudutlarında kain 128 ada 113 ve 114 parseller ve aynı yer 128 ada 98 parsellerin arasında kalan tescil harci alan hakkında TMK'nun 713.maddesi uyarınca ilan olunur.

Dava konusu yer üzerinde hak talep edenlerin bu süre içerisinde iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 90 günlük süre içerisinde mahkememize başvurmaları rica olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071745