T.C. BOLVADİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2020/556 Esas

DAVALI : 1- ETHEM ERKAN AKTAKKA - T.C. Kimlik No: 62053041034

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste ikamet etmediğiniz gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, ıslah dilekçesi, tahkikat ve sözlü yargılama günü ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde; "Davacı kurum tarafından üzerinde irtifak hakkı kamulaştırmasına karar verilen Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Merkez Kızılhüyük, 108 ada, 77 parsel sayılı taşınmazın, öncelikle tapu kaydına Kamulaştırma Kanunun 31/b Maddesi gereğince, taşınmazın başkasına devir ve ferağ veya temliğinin yasak olduğuna ilişkin şerh konulması ile varsa gayrimenkul üzerindeki rehin, ipotek, haciz gibi takyidatların kamulaştırma bedeline yansıtılmasına, Kamulaştırma bedelinin tespit edilerek, peşin ödeme karşılığında, taşınmazın 64 m2 lik kısmında mülkiyet, 5124,52 m2 likm2 lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi ile TEİAŞ lehine tapuya tesciline, vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini" talep etmiştir.

Bilirkişi raporunda; Davaya konu Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Merkez Kızılhüyük, 108 ada, 77 parsel sayılı taşınmazda toplam mülkiyet - irtifak hakkı için ödenmesi gereken bedelin 11.372,68 TL olarak takdir edilmiştir." şeklinde rapor verilmiştir,

Duruşma Günü; 06/06/2023 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, ayrıca tahkikat ve sözlü yargılama için belirlenen gün ve saatte geçerli bir mazereti olmadan mahkemede hazır bulunmamaları halinde duruşmaya yokluklarında devam edileceği yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluklarında hüküm verileceği hususu, dava dilekçesi, tahkikat ve sözlü yargılama günü ve bilirkişi raporu geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.