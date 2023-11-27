T.C. BOR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 27 Kasım 2023 / 00:01



Sayı :2023/335 Esas

İLAN

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , NİĞDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Abdullah (Kavaklıoğlu) sağ olup olmadıkları, yaşayıp yaşamadıkları ve mirasçıları tespit edilemediği mal varlığının 10 yıldır kayyım tarafından yönetildiği anlaşıldığından TMK. 32. ve 33. maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren 6ay içinde adı geçen ve mirasçıları hakkında bilgisi olanların mahkememizin 2023/335 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi halde bu süre içerisinde hiç bir hak sahibi ortaya çıkmazsa Gaip'lerin mirasının Devlete geçirilmesine karar verileceği, İLANEN DUYURULUR.