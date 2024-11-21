T.C. Bor 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 / 00:01

T.C. BOR1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/569 Esas 2024/573 Esas

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda belirtilen listede mevkii, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak, 1-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ Genel Müdürlüğünün 154 kV G4-Bor-2GES TM - Bor OSB TMEnerji İletim Hattıve154 kV G4-Bor- 3 GES TM- Bor TMEnerji İletim Hattı altında kalan bir kısım taşınmazların Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 03/05/2023 tarihli ve 15-1sayılıkamu yararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, İş bu kamu yararı kararı 12/05/2023 Tarih ve 58336634-752.01.01-188411 sayılı yazı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylandığı,2-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleriuyarınca oluşturulan kıymet takdir komisyonunun13/06/2023 tarihile taşınmaz için değer tespiti yapıldığı,

3-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleriuyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılant aşınmazda taşınmaz malikleri ile uzlaşma sağlanmadığına dair tutanak düzenlendiği,

4-Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

5-Açılacak davaların TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A Ş adresine tevcih edileceği,

6-Davalı tarafça 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A Ş adına tescil edileceği,7-Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C. Vakıflar Bankası Bor Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı, 8-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, Hususları 2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.