T.C. Bozdoğan Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2024 / 00:01

T.C. BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/240, 2024/242, 2024/244 Esas Sayılı Dosyalar

DAVACI:DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Esas İl/İlçe Mahalle Ada Parsel Davalı Baba Adı

2024/240 Aydın/Bozdoğan Ziyaretli 186 31 Mehmet Menteşeli Mehmet

2024/242 Aydın/Bozdoğan Ziyaretli 192 4 Haşim Zorbek Ahmet

2024/244 Aydın/Bozdoğan Ziyaretli 208 6 Kemal Özkan Kamil

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli Bozdoğan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisindemahkemeye bildirmeleri,

d) İşbu ilanın davalılar ve ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, 2024/240, 2024/242, 2024/244Esas sayılı dosyalarının duruşma gününün 13/11/2024 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 27/09/2024