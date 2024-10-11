T.C. Bozdoğan Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/240, 2024/242, 2024/244 Esas Sayılı Dosyalar
DAVACI:DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Esas
|İl/İlçe
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Davalı
|Baba Adı
|2024/240
|Aydın/Bozdoğan
|Ziyaretli
|186
|31
|Mehmet Menteşeli
|Mehmet
|2024/242
|Aydın/Bozdoğan
|Ziyaretli
|192
|4
|Haşim Zorbek
|Ahmet
|2024/244
|Aydın/Bozdoğan
|Ziyaretli
|208
|6
|Kemal Özkan
|Kamil
a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli Bozdoğan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisindemahkemeye bildirmeleri,
d) İşbu ilanın davalılar ve ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, 2024/240, 2024/242, 2024/244Esas sayılı dosyalarının duruşma gününün 13/11/2024 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 27/09/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02102547