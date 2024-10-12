T.C.Bozova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 / 00:01

T.C.BOZOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/142

Esas 09/09/2024

İLAN

Davacı , AYSEL VURAL ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Aylan Köyü Düzdoruk Mezrası mevkiindeki 536 nolu parsel N40-C-07-D no’lu pafta da bulunan yaklaşık 100.000 m² taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişilerin Bozova 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya dahil olarak katılmaları ilanın tebliğ olunur.