T.C. Bozüyük 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 08 Ekim 2024 / 00:01

T.C. BOZÜYÜK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO : 2019/415 Esas

KARAR NO : 2024/328

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/06/2024 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), 2 YIL 1 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Hacı Hemrahan ve Fatıma oğlu, 1997 doğumlu, RESUL DEVLETİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.