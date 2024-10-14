T.C. Bozüyük 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 / 00:01

T.C. BOZÜYÜK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/321 Esas

DAVALI : HACI MEHMET KIZI NESİBE HANIM

Davacı Haluk Dağıstanlı tarafından Davalı Hacı Mehmet Kızı Nesibe Hanım aleyhine, tapuda Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Kasımpaşa Mahallesi, 280 Ada,31 Parsel sayılı taşınmazın 2457 hissesine ilişkin dava açılmış olup, dava dilekçesine ilişkin davetiyenin tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediği anlaşılmakla davalıya işbu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde HMK. 122.126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tüm delillerini mahkememize sunması gerektiği, sunmadığı takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve karar verilebileceği hususu ve davacı dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.