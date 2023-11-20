T.C.BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/9 Tereke

2.İ L A N

BİLECİK ili, BOZÜYÜK ilçesi, TEKKE mah/köy, 3 Cilt, 294 Aile sıra no, 10 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve SELİME oğlu/kızı, 15/06/1958 dogumlu,21892460574 TC kimlik numaralı 15/04/2022 tarihinde vefat eden müteveffa BEYTULLAH TİMUR 'un alacaklı ve borçlu olanların alacak ve borç miktarlarını varsa belgeleriyle birlikte en geç ikinci ilandan itibaren 1 ay içinde mahkememize bildirmeleri TMK.'nın 629.maddesi uyarınca alacaklarını süresi içinde yazdırmayan alacaklılara karşı mirasçıların sorumluluğu bulunmayacağı hususunun ihtaren tebliği İLAN olunur.14/11/2023