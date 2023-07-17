T.C. BUCAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/146

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından Burdur ili, Bucak ilçesi, Kızılaağaç Mahallesi, 172 ada 2 parsel sayılı taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine göre kamulaştırma bedel tespiti ve tescil/ daimi irtifak hakkı tesisi davası açmıştır.

Kamulaştırma işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe/ANKARA adresinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden dava konusu taşınmazların kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza T.C. Ziraat Bankası Bucak Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususları ilgililerine 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilanolunur.