T.C. BULANCAK 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalarda verilen ara kararlar gereğince; Aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda; maliki, bulunduğu yer, miktar ve değeri belirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili, davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş tarafından davalı malik aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası (10.madde) açılması sebebiyle; Aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili, tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.'ye yöneltilmesi gerektiği, Süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,taraflarının duruşmanın atılı bulunduğu 02/10/2023 günü Saat 09:00’dan itibaren ve aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği, duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin bilirkişi raporlarına göre belirlenen banka hesabına yatırılacağı hususlarının 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.
|Esas No
|Köy-Mah
|Ada
|Parsel
|Cinsi
|Davalılar
|Daimi İrtifak Alanı
|Geçici İrtifak
Alanı
|2023/129
|Arifli
|996
|13
|Fındık Bahçesi
|Saniye Goca
|564,37m²
|87,08m²
|2023/133
|Arifli
|996
|4
|Fındık Bahçesi
|Hayriye Kukuk, Erol Duman, Muhterem Duman, Bilal Duman
|1266,56m²
|471,63m²
|2023/134
|Arifli
|990
|35
|Fındık Bahçesi
|Hamdiye Emecen
|463,25m²
|558,42m²
|2023/134
|Arifli
|996
|1
|Çalılık
|Hamdiye Emecen
|66,73m²
|101,55m²
|2023/135
|Arifli
|990
|34
|Fındık Bahçesi
|Asiye Yılmaz
|445,18m²
|165,94m²
|2023/136
|Arifli
|990
|28
|Fındık Bahçesi
|Habip Özdemir
|1243,49m²
|475,23m²
|2023/137
|Arifli
|990
|23
|Fındık Bahçesi
|Ali Bektaş
|749,88m²
|290,23m²
|2023/138
|Arifli
|990
|9
|Fındık Bahçesi ve Kargir Bina
|Sedat Baydere, Rabia Baydere, Nihal Baydere, Hilal Baydere, Zuhal Öztaş, Suat Baydere, Havva Baydere, Serpil Şen, Çetin Baydere, Handan Yavuz, Hayriye Aktaş, Erhan Baydere, Yusuf Baydere, Nevin Baydere
|358,92m²
|116,39m²
|2023/139
|Arifli
|990
|8
|Fındık Bahçesi
|Nazlı Yılmaz, Ayşe Bal, Hakan Bal, Fevzi Bal, Onur Bal, Hatice Arık, Zekai Bal, Hasan Bal, Ayla Baydere, Oktay Bal, Hanım Duman
|424,54m²
|96,95m²
|2023/140
|Arifli
|990
|2
|Fındık
Bahçesi
|ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
|1347,25m²
|542,48m²
|2023/141
|Arifli
|986
|21
|Fındık Bahçesi
|Gülden Karakılıç, Sevda Tan, Dilek Aydın, Nihat Aydın, Cengiz Aydın, Metin Aydın, Zeliha Aydın, Banu Yıldıran
|270,02m²
|115,45m²
|2023/142
|Arifli
|986
|17
|Fındık Bahçesi
|Aykut Karademir
|66,62m²
|28,71m²
|2023/160
|Arifli
|979
|15
|Tarla
|Şakir Baydere, Adile Baydere, Şahin Baydere, Mehmet Karslı
|371,85m²
|142,02m²
|2023/161
|Arifli
|979
|16
|Tarla
|Sami Baydere, Kenan Baydere, Münevver Baydere, Salih Baydere, Gülsüm Baydere, Turan Baydere
|188,76m²
|97,65m²
|2023/161
|Arifli
|979
|21
|Tarla
|Sami Baydere, Kenan Baydere, Münevver Baydere, Salih Baydere, Gülsüm Baydere, Turan Baydere
|408,35m²
|156,49m²
|2023/162
|Arifli
|979
|22
|Tarla
|Şakir Baydere Ömer Karslı, Şahin Baydere, Adile Baydere, Fahriye Karslı, İsmail Karslı, Ali Karslı, Müşerref Baydere, Şerafettin Karslı, Şevki Karslı
|487,86m²
|180,64m²
|2023/163
|Arifli
|979
|23
|Fındık Bahçesi ve Ahşap Bina
|Hayati Baydere, Hayri Baydere, Birgül Akyol, Halit Can Baydere, Münire Arslan
|64,64m²
|0 m²
|2023/164
|Arifli
|983
|108
|Fındık Bahçesi
Ve Kargir Bina
|Hasan Baydere,
|217,76m²
|56,19m²
|2023/165
|Arifli
|984
|1
|Fındık Bahçesi
|İfaket Baydere, Ramis Baydere, Nazif Baydere, Zeliha Üstündağ, Hamza Baydere, Ayşe Baydere, Semray Baydere, Dudu Baydere, Nermin Baydere, Nihal Baydere, Ayşe Baydere, Ayşe Baydere, Hayriye Baydere, Nevzat Baydere
|572,81m²
|212,49m²
|2023/166
|Arifli
|984
|7
|Fındık Bahçesi
|Aşık Ali Baydere, Nuriye Baydere, Sezgin Baydere, Sezai Baydere, Feda Baydere, Sebahat Baydere, Nizamettin Baydere
|567,65m²
|224,25m²
|2023/181
|Arifli
|972
|75
|Fındık Bahçesi
|Aydın Baydere
|920,80m²
|344,63m²
|2023/181
|Arifli
|984
|9
|Fındık Bahçesi
|Aydın Baydere
|125,64m²
|101,84m²
|2023/182
|Arifli
|972
|77
|Fındık Bahçesi ve Kargir Bina
|Hüseyin Ekmekçi
|1038,70m²
|391,13m²
|2023/183
|Arifli
|972
|78
|Fındık Bahçesi
|Ali Baydere
|617,21m²
|226,75m²
|2023/184
|Arifli
|972
|91
|Fındık Bahçesi
|Mehmet Baydere
|130,85m²
|0 m²
|2023/185
|Arifli
|972
|111
|Fındık Bahçesi
|Ömer Yıldız, Ayla Yıldız
|329,29m²
|114,13m²
|2023/186
|Arifli
|972
|112
|Fındık Bahçesi
|Sevgi Kozkor, Samet Özen, Nuray Kösedağ, Yeter Ünal, Hafize Sönmez, İsmihan Öztemur, Güler Öztemur, Nebahat Oksay, Merziye Yıldız, Ahu Tuğba Koçak, Gülendem Özaltuğ, Tevfik Cantemur, Suzan Üzdemir. İmdat Yılmaz
|592,21m²
|224,85m²
|2023/187
|Arifli
|975
|9
|Fındık Bahçesi ve Ahşap ev
|Münevver Baydere
|277,66m²
|163,86m²
|2023/207
|Arifli
|975
|11
|Fındık Bahçesi
|Ali Baydere
|322,17m²
|93,55m²
|2023/208
|Arifli
|975
|10
|Fındık Bahçesi
|Mustafa Baydere
|431,34m²
|158,29m²
|2023/209
|Arifli
|976
|16
|Fındık Bahçesi ve Kargir ev
|Şükrü Baydere
|140,97m²
|53,43m²
|2023/210
|Arifli
|975
|15
|Fındık Bahçesi ve ahşap iki ev
|Hidayet Yeşil
|453,30m²
|150,11m²
|2023/211
|Arifli
|976
|17
|Fındık Bahçesi ve Kargir ev
|Gülsüm Baydere, Şükriye Baydere, Mehmet Baydere, Ayşe Baydere, Şükran Aydın, Emine Aydın
|121,08m²
|46,61m²
|2023/212
|Arifli
|976
|18
|Fındık Bahçesi ve Kargir iki ev
|Nurgül Baydere, Ünal Baydere, Ferda Bitiş, Hurşit Baydere
|226,73m²
|88,94m²
|2023/212
|Arifli
|976
|19
|Fındık Bahçesi
|Nurgül Baydere, Ünal Baydere, Ferda Bitiş, Hurşit Baydere
|4.78m²
|41,62m²
|2023/213
|Arifli
|976
|23
|Fındık Bahçesi
|Salih Baydere
|89,59m
|52,31m²
|2023/214
|Arifli
|979
|8
|Fındık Bahçesi
|Salih Baydere, Sami Baydere
|109,98m²
|75,89m²
|2023/215
|Arifli
|979
|9
|Fındık Bahçesi
|Halil Özdemir
|157,33m²
|137,01m²
|2023/216
|Arifli
|979
|10
|Fındık Bahçesi
|Mustafa Baydere
|316,18m²
|23,66m²
|2023/218
|Arifli
|996
|11
|Fındık Bahçesi
|Bilal Duman, Necati Duman
|694,42m²
|265,19m²
|2023/220
|Arifli
|996
|10
|Fındık Bahçesi
|Fatma Uğurlu, Neriman Aslan, Hatice Üngör, Necati Duman
|1097,61m²
|259,99m²
|2023/250
|Arifli
|986
|7
|Fındık Bahçesi
|Zeki Baydere
|233,11m²
|52,78m²
|2023/251
|Arifli
|986
|6
|Fındık Bahçesi
|Fatma Karataş
|125,90m²
|28,17m²
|2023/252
|Arifli
|984
|20
|Fındık Bahçesi
|Özel Güven, Yüksel Güven, Ali Güven
|898,83m²
|312,99m²
|2023/253
|Arifli
|972
|73
|Fındık Bahçesi
|Naci Baydere
|615,91m²
|185,02m²
|2023/254
|Arifli
|972
|67
|Fındık Bahçesi
|Fatma Yıldız, Bülent Yıldız, Servet Yıldız, Levent Yıldız, Selda Karademir, Cumhur Yıldız, Selma Yıldız, Remziye Demir, Dursun Himtaş, Nazmiye Özkaya, Emriye Cindemir
|310,91m²
|93,65m²
|2023/255
|Arifli
|972
|63
|Fındık Bahçesi
|Ertuğrul Baydere, Ertunç Baydere
|175,87m²
|66,58m²
|2023/256
|Arifli
|972
|62
|Fındık Bahçesi
|Zeliha Baydere, Emine Başooğlu, Selvihan Karakoç
|181,27m²
|69,85m²
|2023/257
|Arifli
|972
|61
|Fındık Bahçesi
|Selami Baydere
|102,25m²
|75,84m²
|2023/258
|Arifli
|972
|58
|Fındık Bahçesi
|Fatma Baydere, Saadet Baydere, Hatun Baydere, Ömer Baydere, Çağlar Mavzer, Önder Baydere, Cemile Baydere
|230,37m²
|96,19m²
|2023/259
|Arifli
|972
|55
|Fındık Bahçesi
|Ahmet Baydere, Mehmet Baydere
|89,70m²
|40,41m²
|2023/260
|Arifli
|971
|25
|Fındık Bahçesi
|Ali Gündoğdu, Adem Gündoğdu, Cafer Gündoğdu, Mustafa Gündoğdu
|405,22m²
|182,11m²
|2023/261
|Arifli
|972
|64
|Fındık Bahçesi
|Hayati Baydere
|170,31m²
|89,94m²
|2023/262
|Arifli
|984
|14
|Fındık Bahçesi
|Arif Eryılmaz, Neşe Çıtlak, Esin Tarı, Hakkı Baydere, Şahin Baydere, Hakan Baydere, Serpil Baydere, Faruk Baydere, Nurhayat Aydemir
|308,84m²
|107,65m²
|2023/263
|Arifli
|984
|13
|Fındık Bahçesi
|Salih Kemal Baydere, Selim Baydere, Selma Yıldız
|371,10m²
|105,52m²
|2023/264
|Arifli
|986
|9
|Fındık Bahçesi
|Ali Karademir
|244,19m²
|39,38m²
|2023/264
|Arifli
|986
|19
|Fındık Bahçesi
|Ali Karademir
|230,57m²
|73,38m²
|Esas No
|Köy-Mah
|Ada
|Parsel
|Cinsi
|Davalılar
|Daimi İrtifak Alanı
|Geçici İrtifak
Alanı
|2023/265
|Arifli
|984
|8
|Fındık Bahçesi ve Kargir Bina
|Nadir Baydere, Birgül Bozok, Sefine Baydere, Halil Baydere
|284,86m²
|121,31m²
|2023/266
|Arifli
|984
|11
|Fındık Bahçesi
|Meryem Baydere Gün, Yeliz Turğut, Filiz Baydere, Şerife Karadeniz, Eyüp Baydere, Nurcan Özer, Gönül Baydere, Gül Serbest, Dudu Baydere, Emine Baydere, Zeynep Uzgaş, Dursun Baydere, Selami Baydere, Rıza Baydere, Meral Soytürk
|595,86m²
|246,35m²
|2023/267
|Arifli
|972
|66
|Fındık Bahçesi
|Gülden Karakılıç, Ali Karademir, Zeliha Aydın, Metin Aydın, Dilek Aydın, Sevda Tan, Banu Yıldıran, Süleyman Aydın, Mithat Aydın, Hanım Toprak, Ali Karademir, Necla Bakdur, Leyla Baydere, Cengiz Aydın, Nihat Aydın, Türkan Aydın
|115,55m²
|57,89m²
|2023/268
|Arifli
|972
|57
|Fındık Bahçesi
|Fatma Baydere, Naci Baydere
|124,91m²
|42,98m²
|2023/269
|Arifli
|986
|8
|Fındık Bahçesi
|Hayriye Özdemir
|387,60m²
|183,12m²
|2023/270
|Arifli
|986
|11
|Fındık Bahçesi
|Sevda Tan, Dilek Aydın, Gülden Karakılıç, Zeliha Aydın, Zühre Aydın, Metin Aydın, Cengiz Aydın, Nihat Aydın, Banu Yıldıran
|179,13m²
|84,04m²
|2023/270
|Arifli
|986
|20
|Fındık Bahçesi ve Kargir ev
|Sevda Tan, Dilek Aydın, Gülden Karakılıç, Zeliha Aydın, Zühre Aydın, Metin Aydın, Cengiz Aydın, Nihat Aydın, Banu Yıldıran
|307,11m²
|145,52m²
|2023/270
|Arifli
|986
|22
|Fındık Bahçesi
|Sevda Tan, Dilek Aydın, Gülden Karakılıç, Zeliha Aydın, Zühre Aydın, Metin Aydın, Cengiz Aydın, Nihat Aydın, Banu Yıldıran
|98,14 m²
|0 m²
|2023/271
|Arifli
|986
|16
|Fındık Bahçesi
|Ayşe Karademir
|75,02 m²
|44,04m²
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01888661