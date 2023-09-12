T.C. BULANCAK 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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İLAN

Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalarda verilen ara kararlar gereğince; Aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda; maliki, bulunduğu yer, miktar ve değeri belirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili, davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş tarafından davalı malik aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası (10.madde) açılması sebebiyle; Aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili, tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.'ye yöneltilmesi gerektiği, Süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,taraflarının duruşmanın atılı bulunduğu 02/10/2023 günü Saat 09:00’dan itibaren ve aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği, duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin bilirkişi raporlarına göre belirlenen banka hesabına yatırılacağı hususlarının 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.

Esas NoKöy-MahAdaParselCinsiDavalılarDaimi İrtifak AlanıGeçici İrtifak
Alanı
2023/129Arifli99613Fındık BahçesiSaniye Goca564,37m²87,08m²
2023/133Arifli9964Fındık BahçesiHayriye Kukuk, Erol Duman, Muhterem Duman, Bilal Duman1266,56m²471,63m²
2023/134Arifli99035Fındık BahçesiHamdiye Emecen463,25m²558,42m²
2023/134Arifli9961ÇalılıkHamdiye Emecen66,73m²101,55m²
2023/135Arifli99034Fındık BahçesiAsiye Yılmaz445,18m²165,94m²
2023/136Arifli99028Fındık BahçesiHabip Özdemir1243,49m²475,23m²
2023/137Arifli99023Fındık BahçesiAli Bektaş749,88m²290,23m²
2023/138Arifli9909Fındık Bahçesi ve Kargir BinaSedat Baydere, Rabia Baydere, Nihal Baydere, Hilal Baydere, Zuhal Öztaş, Suat Baydere, Havva Baydere, Serpil Şen, Çetin Baydere, Handan Yavuz, Hayriye Aktaş, Erhan Baydere, Yusuf Baydere, Nevin Baydere358,92m²116,39m²
2023/139Arifli9908Fındık BahçesiNazlı Yılmaz, Ayşe Bal, Hakan Bal, Fevzi Bal, Onur Bal, Hatice Arık, Zekai Bal, Hasan Bal, Ayla Baydere, Oktay Bal, Hanım Duman424,54m²96,95m²
2023/140Arifli9902Fındık
Bahçesi		ŞÜKRÜ ÖZDEMİR1347,25m²542,48m²
2023/141Arifli98621Fındık BahçesiGülden Karakılıç, Sevda Tan, Dilek Aydın, Nihat Aydın, Cengiz Aydın, Metin Aydın, Zeliha Aydın, Banu Yıldıran270,02m²115,45m²
2023/142Arifli98617Fındık BahçesiAykut Karademir66,62m²28,71m²
2023/160Arifli97915TarlaŞakir Baydere, Adile Baydere, Şahin Baydere, Mehmet Karslı371,85m²142,02m²
2023/161Arifli97916TarlaSami Baydere, Kenan Baydere, Münevver Baydere, Salih Baydere, Gülsüm Baydere, Turan Baydere188,76m²97,65m²
2023/161Arifli97921TarlaSami Baydere, Kenan Baydere, Münevver Baydere, Salih Baydere, Gülsüm Baydere, Turan Baydere408,35m²156,49m²
2023/162Arifli97922TarlaŞakir Baydere Ömer Karslı, Şahin Baydere, Adile Baydere, Fahriye Karslı, İsmail Karslı, Ali Karslı, Müşerref Baydere, Şerafettin Karslı, Şevki Karslı487,86m²180,64m²
2023/163Arifli97923Fındık Bahçesi ve Ahşap BinaHayati Baydere, Hayri Baydere, Birgül Akyol, Halit Can Baydere, Münire Arslan64,64m²0 m²
2023/164Arifli983108Fındık Bahçesi
Ve Kargir Bina		Hasan Baydere,217,76m²56,19m²
2023/165Arifli9841Fındık Bahçesiİfaket Baydere, Ramis Baydere, Nazif Baydere, Zeliha Üstündağ, Hamza Baydere, Ayşe Baydere, Semray Baydere, Dudu Baydere, Nermin Baydere, Nihal Baydere, Ayşe Baydere, Ayşe Baydere, Hayriye Baydere, Nevzat Baydere572,81m²212,49m²
2023/166Arifli9847Fındık BahçesiAşık Ali Baydere, Nuriye Baydere, Sezgin Baydere, Sezai Baydere, Feda Baydere, Sebahat Baydere, Nizamettin Baydere567,65m²224,25m²
2023/181Arifli97275Fındık BahçesiAydın Baydere920,80m²344,63m²
2023/181Arifli9849Fındık BahçesiAydın Baydere125,64m²101,84m²
2023/182Arifli97277Fındık Bahçesi ve Kargir BinaHüseyin Ekmekçi1038,70m²391,13m²
2023/183Arifli97278Fındık BahçesiAli Baydere617,21m²226,75m²
2023/184Arifli97291Fındık BahçesiMehmet Baydere130,85m²0 m²
2023/185Arifli972111Fındık BahçesiÖmer Yıldız, Ayla Yıldız329,29m²114,13m²
2023/186Arifli972112Fındık BahçesiSevgi Kozkor, Samet Özen, Nuray Kösedağ, Yeter Ünal, Hafize Sönmez, İsmihan Öztemur, Güler Öztemur, Nebahat Oksay, Merziye Yıldız, Ahu Tuğba Koçak, Gülendem Özaltuğ, Tevfik Cantemur, Suzan Üzdemir. İmdat Yılmaz592,21m²224,85m²
2023/187Arifli9759Fındık Bahçesi ve Ahşap evMünevver Baydere277,66m²163,86m²
2023/207Arifli97511Fındık BahçesiAli Baydere322,17m²93,55m²
2023/208Arifli97510Fındık BahçesiMustafa Baydere431,34m²158,29m²
2023/209Arifli97616Fındık Bahçesi ve Kargir evŞükrü Baydere140,97m²53,43m²
2023/210Arifli97515Fındık Bahçesi ve ahşap iki evHidayet Yeşil453,30m²150,11m²
2023/211Arifli97617Fındık Bahçesi ve Kargir evGülsüm Baydere, Şükriye Baydere, Mehmet Baydere, Ayşe Baydere, Şükran Aydın, Emine Aydın121,08m²46,61m²
2023/212Arifli97618Fındık Bahçesi ve Kargir iki evNurgül Baydere, Ünal Baydere, Ferda Bitiş, Hurşit Baydere226,73m²88,94m²
2023/212Arifli97619Fındık BahçesiNurgül Baydere, Ünal Baydere, Ferda Bitiş, Hurşit Baydere4.78m²41,62m²
2023/213Arifli97623Fındık BahçesiSalih Baydere89,59m52,31m²
2023/214Arifli9798Fındık BahçesiSalih Baydere, Sami Baydere109,98m²75,89m²
2023/215Arifli9799Fındık BahçesiHalil Özdemir157,33m²137,01m²
2023/216Arifli97910Fındık BahçesiMustafa Baydere316,18m²23,66m²
2023/218Arifli99611Fındık BahçesiBilal Duman, Necati Duman694,42m²265,19m²
2023/220Arifli99610Fındık BahçesiFatma Uğurlu, Neriman Aslan, Hatice Üngör, Necati Duman1097,61m²259,99m²
2023/250Arifli9867Fındık BahçesiZeki Baydere233,11m²52,78m²
2023/251Arifli9866Fındık BahçesiFatma Karataş125,90m²28,17m²
2023/252Arifli98420Fındık BahçesiÖzel Güven, Yüksel Güven, Ali Güven898,83m²312,99m²
2023/253Arifli97273Fındık BahçesiNaci Baydere615,91m²185,02m²
2023/254Arifli97267Fındık BahçesiFatma Yıldız, Bülent Yıldız, Servet Yıldız, Levent Yıldız, Selda Karademir, Cumhur Yıldız, Selma Yıldız, Remziye Demir, Dursun Himtaş, Nazmiye Özkaya, Emriye Cindemir310,91m²93,65m²
2023/255Arifli97263Fındık BahçesiErtuğrul Baydere, Ertunç Baydere175,87m²66,58m²
2023/256Arifli97262Fındık BahçesiZeliha Baydere, Emine Başooğlu, Selvihan Karakoç181,27m²69,85m²
2023/257Arifli97261Fındık BahçesiSelami Baydere102,25m²75,84m²
2023/258Arifli97258Fındık BahçesiFatma Baydere, Saadet Baydere, Hatun Baydere, Ömer Baydere, Çağlar Mavzer, Önder Baydere, Cemile Baydere230,37m²96,19m²
2023/259Arifli97255Fındık BahçesiAhmet Baydere, Mehmet Baydere89,70m²40,41m²
2023/260Arifli97125Fındık BahçesiAli Gündoğdu, Adem Gündoğdu, Cafer Gündoğdu, Mustafa Gündoğdu405,22m²182,11m²
2023/261Arifli97264Fındık BahçesiHayati Baydere170,31m²89,94m²
2023/262Arifli98414Fındık BahçesiArif Eryılmaz, Neşe Çıtlak, Esin Tarı, Hakkı Baydere, Şahin Baydere, Hakan Baydere, Serpil Baydere, Faruk Baydere, Nurhayat Aydemir308,84m²107,65m²
2023/263Arifli98413Fındık BahçesiSalih Kemal Baydere, Selim Baydere, Selma Yıldız371,10m²105,52m²
2023/264Arifli9869Fındık BahçesiAli Karademir244,19m²39,38m²
2023/264Arifli98619Fındık BahçesiAli Karademir230,57m²73,38m²
Esas NoKöy-MahAdaParselCinsiDavalılarDaimi İrtifak AlanıGeçici İrtifak
Alanı
2023/265Arifli9848Fındık Bahçesi ve Kargir BinaNadir Baydere, Birgül Bozok, Sefine Baydere, Halil Baydere284,86m²121,31m²
2023/266Arifli98411Fındık BahçesiMeryem Baydere Gün, Yeliz Turğut, Filiz Baydere, Şerife Karadeniz, Eyüp Baydere, Nurcan Özer, Gönül Baydere, Gül Serbest, Dudu Baydere, Emine Baydere, Zeynep Uzgaş, Dursun Baydere, Selami Baydere, Rıza Baydere, Meral Soytürk595,86m²246,35m²
2023/267Arifli97266Fındık BahçesiGülden Karakılıç, Ali Karademir, Zeliha Aydın, Metin Aydın, Dilek Aydın, Sevda Tan, Banu Yıldıran, Süleyman Aydın, Mithat Aydın, Hanım Toprak, Ali Karademir, Necla Bakdur, Leyla Baydere, Cengiz Aydın, Nihat Aydın, Türkan Aydın115,55m²57,89m²
2023/268Arifli97257Fındık BahçesiFatma Baydere, Naci Baydere124,91m²42,98m²
2023/269Arifli9868Fındık BahçesiHayriye Özdemir387,60m²183,12m²
2023/270Arifli98611Fındık BahçesiSevda Tan, Dilek Aydın, Gülden Karakılıç, Zeliha Aydın, Zühre Aydın, Metin Aydın, Cengiz Aydın, Nihat Aydın, Banu Yıldıran179,13m²84,04m²
2023/270Arifli98620Fındık Bahçesi ve Kargir evSevda Tan, Dilek Aydın, Gülden Karakılıç, Zeliha Aydın, Zühre Aydın, Metin Aydın, Cengiz Aydın, Nihat Aydın, Banu Yıldıran307,11m²145,52m²
2023/270Arifli98622Fındık BahçesiSevda Tan, Dilek Aydın, Gülden Karakılıç, Zeliha Aydın, Zühre Aydın, Metin Aydın, Cengiz Aydın, Nihat Aydın, Banu Yıldıran98,14 m²0 m²
2023/271Arifli98616Fındık BahçesiAyşe Karademir75,02 m²44,04m²
#ilangovtr BASIN NO: ILN01888661