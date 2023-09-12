T.C. BULANCAK 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 12 Eylül 2023 / 00:01

İLAN

Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalarda verilen ara kararlar gereğince; Aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda; maliki, bulunduğu yer, miktar ve değeri belirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili, davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş tarafından davalı malik aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası (10.madde) açılması sebebiyle; Aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili, tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.'ye yöneltilmesi gerektiği, Süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,taraflarının duruşmanın atılı bulunduğu 02/10/2023 günü Saat 09:00’dan itibaren ve aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği, duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin bilirkişi raporlarına göre belirlenen banka hesabına yatırılacağı hususlarının 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.

Esas No Köy-Mah Ada Parsel Cinsi Davalılar Daimi İrtifak Alanı Geçici İrtifak

Alanı 2023/129 Arifli 996 13 Fındık Bahçesi Saniye Goca 564,37m² 87,08m² 2023/133 Arifli 996 4 Fındık Bahçesi Hayriye Kukuk, Erol Duman, Muhterem Duman, Bilal Duman 1266,56m² 471,63m² 2023/134 Arifli 990 35 Fındık Bahçesi Hamdiye Emecen 463,25m² 558,42m² 2023/134 Arifli 996 1 Çalılık Hamdiye Emecen 66,73m² 101,55m² 2023/135 Arifli 990 34 Fındık Bahçesi Asiye Yılmaz 445,18m² 165,94m² 2023/136 Arifli 990 28 Fındık Bahçesi Habip Özdemir 1243,49m² 475,23m² 2023/137 Arifli 990 23 Fındık Bahçesi Ali Bektaş 749,88m² 290,23m² 2023/138 Arifli 990 9 Fındık Bahçesi ve Kargir Bina Sedat Baydere, Rabia Baydere, Nihal Baydere, Hilal Baydere, Zuhal Öztaş, Suat Baydere, Havva Baydere, Serpil Şen, Çetin Baydere, Handan Yavuz, Hayriye Aktaş, Erhan Baydere, Yusuf Baydere, Nevin Baydere 358,92m² 116,39m² 2023/139 Arifli 990 8 Fındık Bahçesi Nazlı Yılmaz, Ayşe Bal, Hakan Bal, Fevzi Bal, Onur Bal, Hatice Arık, Zekai Bal, Hasan Bal, Ayla Baydere, Oktay Bal, Hanım Duman 424,54m² 96,95m² 2023/140 Arifli 990 2 Fındık

Bahçesi ŞÜKRÜ ÖZDEMİR 1347,25m² 542,48m² 2023/141 Arifli 986 21 Fındık Bahçesi Gülden Karakılıç, Sevda Tan, Dilek Aydın, Nihat Aydın, Cengiz Aydın, Metin Aydın, Zeliha Aydın, Banu Yıldıran 270,02m² 115,45m² 2023/142 Arifli 986 17 Fındık Bahçesi Aykut Karademir 66,62m² 28,71m² 2023/160 Arifli 979 15 Tarla Şakir Baydere, Adile Baydere, Şahin Baydere, Mehmet Karslı 371,85m² 142,02m² 2023/161 Arifli 979 16 Tarla Sami Baydere, Kenan Baydere, Münevver Baydere, Salih Baydere, Gülsüm Baydere, Turan Baydere 188,76m² 97,65m² 2023/161 Arifli 979 21 Tarla Sami Baydere, Kenan Baydere, Münevver Baydere, Salih Baydere, Gülsüm Baydere, Turan Baydere 408,35m² 156,49m² 2023/162 Arifli 979 22 Tarla Şakir Baydere Ömer Karslı, Şahin Baydere, Adile Baydere, Fahriye Karslı, İsmail Karslı, Ali Karslı, Müşerref Baydere, Şerafettin Karslı, Şevki Karslı 487,86m² 180,64m²

2023/163 Arifli 979 23 Fındık Bahçesi ve Ahşap Bina Hayati Baydere, Hayri Baydere, Birgül Akyol, Halit Can Baydere, Münire Arslan 64,64m² 0 m² 2023/164 Arifli 983 108 Fındık Bahçesi

Ve Kargir Bina Hasan Baydere, 217,76m² 56,19m²

2023/165 Arifli 984 1 Fındık Bahçesi İfaket Baydere, Ramis Baydere, Nazif Baydere, Zeliha Üstündağ, Hamza Baydere, Ayşe Baydere, Semray Baydere, Dudu Baydere, Nermin Baydere, Nihal Baydere, Ayşe Baydere, Ayşe Baydere, Hayriye Baydere, Nevzat Baydere 572,81m² 212,49m² 2023/166 Arifli 984 7 Fındık Bahçesi Aşık Ali Baydere, Nuriye Baydere, Sezgin Baydere, Sezai Baydere, Feda Baydere, Sebahat Baydere, Nizamettin Baydere 567,65m² 224,25m² 2023/181 Arifli 972 75 Fındık Bahçesi Aydın Baydere 920,80m² 344,63m² 2023/181 Arifli 984 9 Fındık Bahçesi Aydın Baydere 125,64m² 101,84m²

2023/182 Arifli 972 77 Fındık Bahçesi ve Kargir Bina Hüseyin Ekmekçi 1038,70m² 391,13m² 2023/183 Arifli 972 78 Fındık Bahçesi Ali Baydere 617,21m² 226,75m²

2023/184 Arifli 972 91 Fındık Bahçesi Mehmet Baydere 130,85m² 0 m² 2023/185 Arifli 972 111 Fındık Bahçesi Ömer Yıldız, Ayla Yıldız 329,29m² 114,13m² 2023/186 Arifli 972 112 Fındık Bahçesi Sevgi Kozkor, Samet Özen, Nuray Kösedağ, Yeter Ünal, Hafize Sönmez, İsmihan Öztemur, Güler Öztemur, Nebahat Oksay, Merziye Yıldız, Ahu Tuğba Koçak, Gülendem Özaltuğ, Tevfik Cantemur, Suzan Üzdemir. İmdat Yılmaz 592,21m² 224,85m² 2023/187 Arifli 975 9 Fındık Bahçesi ve Ahşap ev Münevver Baydere 277,66m² 163,86m² 2023/207 Arifli 975 11 Fındık Bahçesi Ali Baydere 322,17m² 93,55m² 2023/208 Arifli 975 10 Fındık Bahçesi Mustafa Baydere 431,34m² 158,29m² 2023/209 Arifli 976 16 Fındık Bahçesi ve Kargir ev Şükrü Baydere 140,97m² 53,43m² 2023/210 Arifli 975 15 Fındık Bahçesi ve ahşap iki ev Hidayet Yeşil 453,30m² 150,11m² 2023/211 Arifli 976 17 Fındık Bahçesi ve Kargir ev Gülsüm Baydere, Şükriye Baydere, Mehmet Baydere, Ayşe Baydere, Şükran Aydın, Emine Aydın 121,08m² 46,61m²

2023/212 Arifli 976 18 Fındık Bahçesi ve Kargir iki ev Nurgül Baydere, Ünal Baydere, Ferda Bitiş, Hurşit Baydere 226,73m² 88,94m² 2023/212 Arifli 976 19 Fındık Bahçesi Nurgül Baydere, Ünal Baydere, Ferda Bitiş, Hurşit Baydere 4.78m² 41,62m²

2023/213 Arifli 976 23 Fındık Bahçesi Salih Baydere 89,59m 52,31m² 2023/214 Arifli 979 8 Fındık Bahçesi Salih Baydere, Sami Baydere 109,98m² 75,89m² 2023/215 Arifli 979 9 Fındık Bahçesi Halil Özdemir 157,33m² 137,01m² 2023/216 Arifli 979 10 Fındık Bahçesi Mustafa Baydere 316,18m² 23,66m²

2023/218 Arifli 996 11 Fındık Bahçesi Bilal Duman, Necati Duman 694,42m² 265,19m² 2023/220 Arifli 996 10 Fındık Bahçesi Fatma Uğurlu, Neriman Aslan, Hatice Üngör, Necati Duman 1097,61m² 259,99m²

2023/250 Arifli 986 7 Fındık Bahçesi Zeki Baydere 233,11m² 52,78m² 2023/251 Arifli 986 6 Fındık Bahçesi Fatma Karataş 125,90m² 28,17m² 2023/252 Arifli 984 20 Fındık Bahçesi Özel Güven, Yüksel Güven, Ali Güven 898,83m² 312,99m²

2023/253 Arifli 972 73 Fındık Bahçesi Naci Baydere 615,91m² 185,02m² 2023/254 Arifli 972 67 Fındık Bahçesi Fatma Yıldız, Bülent Yıldız, Servet Yıldız, Levent Yıldız, Selda Karademir, Cumhur Yıldız, Selma Yıldız, Remziye Demir, Dursun Himtaş, Nazmiye Özkaya, Emriye Cindemir 310,91m² 93,65m²

2023/255 Arifli 972 63 Fındık Bahçesi Ertuğrul Baydere, Ertunç Baydere 175,87m² 66,58m² 2023/256 Arifli 972 62 Fındık Bahçesi Zeliha Baydere, Emine Başooğlu, Selvihan Karakoç 181,27m² 69,85m² 2023/257 Arifli 972 61 Fındık Bahçesi Selami Baydere 102,25m² 75,84m² 2023/258 Arifli 972 58 Fındık Bahçesi Fatma Baydere, Saadet Baydere, Hatun Baydere, Ömer Baydere, Çağlar Mavzer, Önder Baydere, Cemile Baydere 230,37m² 96,19m²

2023/259 Arifli 972 55 Fındık Bahçesi Ahmet Baydere, Mehmet Baydere 89,70m² 40,41m² 2023/260 Arifli 971 25 Fındık Bahçesi Ali Gündoğdu, Adem Gündoğdu, Cafer Gündoğdu, Mustafa Gündoğdu 405,22m² 182,11m²

2023/261 Arifli 972 64 Fındık Bahçesi Hayati Baydere 170,31m² 89,94m² 2023/262 Arifli 984 14 Fındık Bahçesi Arif Eryılmaz, Neşe Çıtlak, Esin Tarı, Hakkı Baydere, Şahin Baydere, Hakan Baydere, Serpil Baydere, Faruk Baydere, Nurhayat Aydemir 308,84m² 107,65m²

2023/263 Arifli 984 13 Fındık Bahçesi Salih Kemal Baydere, Selim Baydere, Selma Yıldız 371,10m² 105,52m² 2023/264 Arifli 986 9 Fındık Bahçesi Ali Karademir 244,19m² 39,38m²

2023/264 Arifli 986 19 Fındık Bahçesi Ali Karademir 230,57m² 73,38m²

Esas No Köy-Mah Ada Parsel Cinsi Davalılar Daimi İrtifak Alanı Geçici İrtifak

Alanı 2023/265 Arifli 984 8 Fındık Bahçesi ve Kargir Bina Nadir Baydere, Birgül Bozok, Sefine Baydere, Halil Baydere 284,86m² 121,31m² 2023/266 Arifli 984 11 Fındık Bahçesi Meryem Baydere Gün, Yeliz Turğut, Filiz Baydere, Şerife Karadeniz, Eyüp Baydere, Nurcan Özer, Gönül Baydere, Gül Serbest, Dudu Baydere, Emine Baydere, Zeynep Uzgaş, Dursun Baydere, Selami Baydere, Rıza Baydere, Meral Soytürk 595,86m² 246,35m² 2023/267 Arifli 972 66 Fındık Bahçesi Gülden Karakılıç, Ali Karademir, Zeliha Aydın, Metin Aydın, Dilek Aydın, Sevda Tan, Banu Yıldıran, Süleyman Aydın, Mithat Aydın, Hanım Toprak, Ali Karademir, Necla Bakdur, Leyla Baydere, Cengiz Aydın, Nihat Aydın, Türkan Aydın 115,55m² 57,89m² 2023/268 Arifli 972 57 Fındık Bahçesi Fatma Baydere, Naci Baydere 124,91m² 42,98m² 2023/269 Arifli 986 8 Fındık Bahçesi Hayriye Özdemir 387,60m² 183,12m² 2023/270 Arifli 986 11 Fındık Bahçesi Sevda Tan, Dilek Aydın, Gülden Karakılıç, Zeliha Aydın, Zühre Aydın, Metin Aydın, Cengiz Aydın, Nihat Aydın, Banu Yıldıran 179,13m² 84,04m² 2023/270 Arifli 986 20 Fındık Bahçesi ve Kargir ev Sevda Tan, Dilek Aydın, Gülden Karakılıç, Zeliha Aydın, Zühre Aydın, Metin Aydın, Cengiz Aydın, Nihat Aydın, Banu Yıldıran 307,11m² 145,52m² 2023/270 Arifli 986 22 Fındık Bahçesi Sevda Tan, Dilek Aydın, Gülden Karakılıç, Zeliha Aydın, Zühre Aydın, Metin Aydın, Cengiz Aydın, Nihat Aydın, Banu Yıldıran 98,14 m² 0 m² 2023/271 Arifli 986 16 Fındık Bahçesi Ayşe Karademir 75,02 m² 44,04m²