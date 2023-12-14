T.C. BULANCAK 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 / 00:01

Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalarda verilen ara kararlar gereğince; Aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda; maliki, bulunduğu yer, miktar ve değeri belirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili, davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş tarafından davalı malik aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası (10.madde) açılması sebebiyle; Aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili, tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.'ye yöneltilmesi gerektiği, Süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,taraflarının duruşmanın atılı bulunduğu 05/02/2024 günü Saat 09:30’dan itibaren ve aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği, duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin bilirkişi raporlarına göre belirlenen banka hesabına yatırılacağı hususlarının 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.

Esas No Köy-Mah Ada Parsel Cinsi Davalılar Daimi İrtifak Alanı Geçici İrtifak

Alanı 2023/122 Kayhan 138 1 Fındık Bahçesi Ebru Kırkıç, Gönül Minaz, Yüksel Çakmak, İpek Çakmak, Zeki Çakmak, Ebru Çakmak, Gamze Çakmak, Ferit Çakmak 36,14m² 24,05m² 2023/122 Kayhan 140 19 Fındık Bahçesi Ebru Kırkıç, Gönül Minaz, Yüksel Çakmak, İpek Çakmak, Zeki Çakmak, Ebru Çakmak, Gamze Çakmak, Ferit Çakmak 29,60m² 27,20m² 2023/122 Kayhan 140 20 Fındık Bahçesi Ebru Kırkıç, Gönül Minaz, Yüksel Çakmak, İpek Çakmak, Zeki Çakmak, Ebru Çakmak, Gamze Çakmak, Ferit Çakmak 894,61m² 326,36m² 2023/122 Kayhan 141 1 Tarla Ebru Kırkıç, Gönül Minaz, Yüksel Çakmak, İpek Çakmak, Zeki Çakmak, Ebru Çakmak, Gamze Çakmak, Ferit Çakmak 125,54m² 0m² 2023/122 Kayhan 141 7 Fındık Bahçesi ve tarla Ebru Kırkıç, Gönül Minaz, Yüksel Çakmak, İpek Çakmak, Zeki Çakmak, Ebru Çakmak, Gamze Çakmak, Ferit Çakmak 518,48m² 233,20m² 2023/219 Kayhan 110 3 Kargir 2 katlı ev Fındık Bahçesi ve Tarla Halit Başoğlu 143,08m² 162,77m² 2023/128 Kayhan 110 1 Kargir 2 katlı ev Fındık Bahçesi ve Tarla Kadir Başoğlu, Şenol Başoğlu 137,34m² 182,06m² 2023/128 Kayhan 129 16 Fındık Bahçesi ve Ağaçlık Kadir Başoğlu, Şenol Başoğlu 156,17m² 137,70m² 2023/124 Kayhan 103 2 Fındık Bahçesi Gürdal Aydın 28,07m² 270,24m² 2023/123 Kayhan 103 1 Fındık

Bahçesi Zekiye Aydın, Mutlu Aydın, Mürsel Aydın 29,03m² 228,16m² 2023/221 Kayhan 110 2 Kargir 2 katlı ev Fındık Bahçesi ve Tarla Mustafa Başoğlu 142,41m² 178,41m² 2023/222 Kayhan 110 4 Fındık Bahçesi ve Ahşap Ev Ayşe Emecen, Talip Uğurlu, Pamuk Uğurlu, Mehmet Uğurlu, İbrahim Uğurlu, Nazım Uğurlu, Mustafa Uğurlu, Pembe Şanlı, Ayşe Öksüz, Gülüşan Güler, Fatma Bulut, Ferdi Cörüt, Ahmet Cörüt, Yasemin Karahasan, Sibel Öksüz, Ali Başoğlu, Erol Başoğlu, Emine Başoğlu, Ülkü Duman, Nuri Duman, Birol Duman, Soner Duman, İlkay Topaloğlu, Ayşe Kızıltaş, Zeynep Şen, Hamdullah Aktaş, Zeynep Yılmaz, Mehmet Öksüz, Metin Özkoç, Kerim Öksüz, Gönül Altundağ, Nurten Avcı, Gülaçtı Bozmaoğlu, Yunus Uğurlu, Ayşe Uğurlu, Özkan Uğurlu, Kamil Uğurlu. Zeynep Uğurlu, Gülnur Uğurlu, Ayşe Uğurlu, Sevgi Elik, Deniz Demir, Şevki Uğurlu, Güller Uğurlu, Nesrin Akkaya 90,32m² 79,01m² 2023/125 Kayhan 104 1 Fındık Bahçesi Ahmet Yaşar Emecen , Nedim Emecen 78,49m² 172,39m² 2023/223 Kayhan 129 8 Fındık Bahçesi Şakir Başoğlu, Üzire Başoğlu, Hacile Başoğlu, Binnaz Başoğlu, Emine Başoğlu, Güllü Başoğlu, Figen Gül Başoğlu, Gizem Başoğlu Yaren Başoğlu 36,76m² 186,22m² 2023/126 Kayhan 105 1 Fındık Bahçesi Süleyman Emecen 26,75 m² 62,95m² 2023/224 Kayhan 129 10 Kargir 2 katlı ev ve Fındık Bahçesi Bahtiyar Başoğlu, Kibar Başoğlu, Ayten Üstün, Aysel Aktay, Reyhan Kaya, Taliye Kırca, Sevgi Başoğlu, Osmancan Başoğlu, Pınar Karadeniz 688,59m² 433,13m²

2023/127 Kayhan 105 2 Fındık Bahçesi Yunus Emecen, Sevgi Kaba, Süleyman Emecen, Fatma Emecen, Gülaştı Gülhasanoğlu, Yunus Uğurlu, Nurten Avcı, Ayşe Uzun, Özkan Uğurlu, Azime Emecen, Songül Ayyıldız, Ahmet Emecen, Adnan Emecen, Ertuğrul Emecen, Erol Emecen, Ayşe Çağman, Akın Malkoç, Okan Malkoç, Seda Çelik 84,08m² 74,76 m² 2023/127 Kayhan 105 3 Fındık Bahçesi Süleyman Emecen, Yunus Emecen, Sevgi Kaba, Fatma Emecen, Gülaştı Gülhasanoğlu, Yunus Uğurlu, Nurten Avcı, Ayşe Uzun, Özkan Uğurlu, Azime Emecen, Songül Ayyıldız, Ahmet Emecen, Adnan Emecen, Ertuğrul Emecen, Erol Emecen, Ayşe Çağman, Akın Malkoç, Okan Malkoç, Seda Çelik 279,54m² 162,15m²

2023/172 Süme 103 144 Fındık Bahçesi ve Harman Rayife Sakallı, Münir Gündoğdu, Habibe Henden, Nimet Bekdemir, Zülfiye Tangı, Cavidan Durmuş, Koncay Durmuş, Olgun Durmuş, Günay Avcı, İlkay Öztürk, Server Köse, Hamza Gündoğdu, Münevver Gündoğdu, Ethem Durmuş, Aysun Yeşil, Şerife Arslan, Gülveren Özyürek, Şinasi Durmuş, Galip Durmuş, Aziz Durmuş, Leyla Yaman, Bahattin Durmuş, Nuran Durmuş, Yalçın Durmuş, Ömer Durmuş, Rabia Durmuş, Zekai Durmuş, Zeki Durmuş, Fatma Bekteş, Ayşe Yılmaz, Ercan Durmuş, Ali Durmuş, Birsen Öz, Sezgin Yeşil, Emirhan Yeşil, Sevim Durmuş, Can Durmuş, Evrim Durmuş 69,04m² 0m² 2023/248 Süme 113 1 Fındık Bahçesi, Tarla ve Kargir ev Sedat Henden, Münevver Henden, Ferahi Henden, Reyhan Henden, Aydın Henden, Ahmet Henden 397,01m² 175,42m² 2023/171 Süme 103 145 Fındık Bahçesi Kerim Kufacı, Asım Kufacı, İlhan Henden, Beyhan Karataş, Adem Kufacı, Seyhan Karataş, Ali Kufacı, Şerafettin Baydere, Esra Baydere, İsmail Baydere, Nurcan Uğurlu, Safiye Cindemir, Saime Nizam, İshak Baydere, Rahime Baydere, Nedim Aksu, Şenel Aksu, Zekiye Kalafat 455,83m² 149,63m² 2023/235 Süme 112 39 Fındık Bahçesi Şengül Guguk, Orhan Guguk, Ramazan Guguk, Murat Guguk, Onur Guguk, Osman Yılmaz, Hamza Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Sabri Yılmaz, Nurşen Teber, Sare Kara, Medine Turan, Zeynep Karadeniz, Nevin Şenel, Nilgün Şenel, Suat Şenel, Burcu Şenel, Arif Sinan Şenel, Birgül Alibaşoğlu, Songül Şenel Kukuk, Sefine Özakça, Nezahat Şenel Bayrak, Kıymet Şenel, Sedat Şenel, Nalan Diner, Nazan Timur, Özlem Sakallıoğlu, Pekin Guguk, Hüseyin Guguk, Selma Şenel, Öznur Sezin Şenel, Tuğkan Servet Şenel, Gülzade Şenel, İlkay Şenel, Olcay Şenel, Meltem Peker, Hasan Guguk, Eyüp Guguk, Hamdiye Guguk, Gülfen Guguk, Adem Guguk, Ekrem Guguk, Mehmet Guguk, Mustafa Guguk, Cihan Guguk, Hicran Guguk, Hakan Guguk 262,56m² 93,23m²

2023/239 Süme 115 10 Fındık Bahçesi Alaattin Cindemir 263,19m² 60,51m² 2023/245 Süme 115 7 Fındık Bahçesi Fatma Henden, Hüseyin, Mehmet, Ayşe, Mustafa, Fatma, Emine, Sahure, Celal Cindemir 135,62m² 49,65m²

2023/244 Süme 115 8 Fındık Bahçesi Muhterem Demirkaya, Fevzi Demirkaya, Hayati Demirkaya, Mehmet, Emine, Hüseyin, Ayşe, Mustafa, Sahure, Fatma Karaibrahim, Fatma Henden, İmran Köse Selma Cindemir, Eren Cindemir, İremnur Cindemir, Ahmet Cindemir, Filiz Sakarya, Yurduşen Cindemir, Caner Cindemir, Cansu Cindemir, Hatice Cindemir, 145,36m² 54,61 m² 2023/174 Süme 103 141 Fındık Bahçesi ve Tarla İbrahim Henden 387,75m² 141,09m² 2023/186 Süme 103 131 Fındık Bahçesi Alaittin Kırbaş, Mehmet Henden 633,59m² 234,71m² 2023/246 Süme 115 6 Fındık Bahçesi Fatma Henden, Sahure, Hüseyin, Mehmet, Ayşe, Mustafa, Fatma, Emine, Gülendibi, Orhan Cindemir, Turan Cindemir 117,11m² 45,63m² 2023/180 Süme 119 6 Fındık Bahçesi ve Harman İbrahim Cindemir, Hasan Cİndemir, İsmail Cindemir, Atiye Cindemir, Orhan Cindemir, Ayfer Nurtaş, Hayrettin Toprak, Fahrettin Toprak, Nurettin Toprak, Fatma Köse, Faika Cindemir, Neziha Cindemir, İbrahim, Zeliha, Emine Kul, Mustafa Falcı, Adem Falcı, Melek Tekneci, Zeynep Aktaş, Nurten Pamuk, Fatma Karslı, Zeliha Bekdemir, Hatice Bekdemir, Semral Toner, Tülin Topaloğlu, Ayşe Bekdemir, Tülay Kacar, Neriman Bekdemir, Selçuk Bekdemir, Hacile Bekdemir, Yeliz Kayhan, Okan Bekdemir, Yeşim Bekdemir, Hasan Bekdemir, Mehmet Türk, Sebahat Şimşek, Ayşe Kaya, Sinem Bekdemir, Gizem Bekdemir 731,78m² 341,52m² 2023/169 Süme 105 4 Fındık Bahçesi Nurcan Kırbaş, Bulut Kağan Kırbaş, Selahattin Kırbaş, Yağmur Sude Yılmazer, Şerife Kırbaş 48,12m² 0m² 2023/170 Süme 105 1 Fındık Bahçesi Muhammer Üstündağ, Mustafa Üstündağ, Muhit Üstündağ, Helime Karaduman, Refika Eraydın, Hatice Cindemir, Hacile Bekdemir, Nurten Üstündağ, Öner Üstündağ, Önder Üstündağ, İbrahim Üstündağ, Murat Üstündağ, 536,72m² 200,75m² 2023/197 Süme 115 11 Fındık Bahçesi Hüseyin, Ayşe, Mustafa, Fatma, Sahure, Mehmet, Emine, Fatma Henden, Emine Cindemir, Fuat Cindemir, Ali Aykut Cindemir, Ersun Cindemir, Erkan Cindemir, Ercan Cindemir, Ebru Kocaman 155,68m² 98,87m² 2023/176 Süme 103 129 Fındık Bahçesi Mehmet Henden, Beyhan Ören, Muammer Üstündağ, Mustafa Üstündağ, Muhit Üstündağ, Helime Karaduman, Refika Eraydın, Hatice Cİndemir, Hacile Bekdemir, Ömer Köse, Zekiye Aksu, Ayten Özdemir, Emine Yakar, Sezer Köse, Ercan Köse, Yavuz Köse, İmran Köse, Yurduşen Cindemir, Filiz Sakarya, Ahmet Cindemir, Cansu Cindemir, Caner Cindemir, Canan Henden, Tuğba Henden İnci, Turan Henden, Tülin Henden, Selma Cindemir, Eren Cindemir, İremnur Cindemir, Şükrü Henden, Hakan Henden, Haluk Henden 381,51m² 147,64m²

2023/243 Süme 115 9 Fındık Bahçesi Mehmet, Emine, Hüseyin, Ayşe, Mustafa, Fatma, Sahure, Fatma Henden, Esma Cindemir, Ayşe Cindemir, Birsan Karadeniz, Erdoğan Cindemir, Adile Özcan, Yalçın Cindemir, Sedat Cindemir, Volkan Cindemir, Mehmet Özkan Cindemir, Kübra Cindemir, Muhterem Demirkaya, Fevzi Demirkaya, Hayati Demirkaya 142,94m² 52,65m² 2023/247 Süme 115 5 Fındık Bahçesi ve Kargir Ev Selahattin Cindemir 321,28m² 92,12m²

2023/247 Süme 115 13 Fındık Bahçesi Selahattin Cindemir 431,22m² 174,44m² 2023/168 Süme 112 37 Fındık Bahçesi Mehmet Kukuk, İzzet Kukuk, Vesile Kukuk, Sedat Kukuk, Gizem Kukuk, 296,69m² 95,11m² 2023/168 Süme 112 40 Fındık Bahçesi Mehmet Kukuk, İzzet Kukuk, Vesile Kukuk, Sedat Kukuk, Gizem Kukuk, 510,26m² 212,71m² 2023/167 Süme 105 5 Fındık Bahçesi Fatih Tınaz Kırbaş, Azam Kırbaş, Nurcan Yılmaz, Gülcan Kırbaş, İkbali Yakan, Melda Erkan, Hidayet Yeşil, Ömüral Baydere, Selda Özdemir, Gülten Özdemir, Seval Yılandil, Gülsen Baydere, Emel Kaya 370,86m² 224,63m²

2023/173 Süme 103 143 Fındık Bahçesi Kerim Kufacı, Asım Kufacı, Gülüşan, İlhan Henden, Beyhan Karataş, Adem Kufacı, Seyhan Karataş, Ali Kufacı, Şerafettin Baydere, Esra Baydere, İsmail Baydere, Nurcan Uğurlu, Safiye Cindemir, Saime Nizam, İshak Baydere, Rahime Baydere, Nedim Aksu, Şenel Aksu, Zekiye Kalafat 388,76m² 160,62m² 2023/177 Süme 103 128 Fındık Bahçesi Emür Henden, Rehber Henden, Mustafa (mehmet oğlu), Muhittin Henden, Naime Henden, Özgül Henden, Özlem Henden, Hatice Yıldız 287,05m² 84,12m²

2023/178 Süme 118 2 Fındık Bahçesi Rahmi Kesik, Hafize Kızıltaş, Osman Kütük, Hatice Kütük, Neziha Sarı, Kadem Pekdemir, Meral Pekdemir, Ünal Pekdemir, Erdem Baş, Ravida Baş, Gülay Başakgün, Nevin Pekdemir, Zekiye Aydın, Nezahat Güner, Melahat Gökduman, Nazan Anlaş, Olgun Kütük, Canan Akkaya, Mustafa Pekdemir, Fikriye Gökdemir, Rahmi Pekdemir, Sunay Abanuz, Semray Güner, Mahire Kesikoğlu, Ali Pekdemir, Ferhat Pekdemir, Hilmi Pekdemir, Cavidan Köroğlu, Şermin Melikoğlu, Canan Döndü, Erkan Pekdemir, Kemal Pekdemir, Aşkı Pekdemir; Aydagül Yılmaz, Yurdagül Korkmaz, Halil Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Burhanettin Yılmaz, Hüsamettin Yılmaz, Necmiye Pekdemir, Melek Pekdemir, Emine Erbil, Soner Pekdemir, Ebubekir Pekdemir, Dilek Aydın, Hamdi Turan, Birol Efendioğlu, Birdal Turan, Birgül Özkanca, Esma Pekdemir, Serkan Pekdemir, Seydiye Yılmaz, Murat Pekdemir, Murat Baş, Telat Baş, Muhsin Baş, Muradiye Yılmaz, Rabia Baş, Umut Polat Pekdemir, Hira Nur Pekdemir, Tevfik Cihan, Refik Cihan, Nesibe Gedikali, Şükran ÇINAR, Biran Gedikali, Gökhan Gedikali, İsmet Temürloğa, Kerem Temürloğa, Emine Kızıltaş, Erkan Kızıltaş, İnci Özdemir, Ahmet Ceylan, Fatma Ceylan, Şeyda Ceylan Görgenç, Serkan Kızıltaş, Celal Kızıltaş, Vedie Güler, Arzu Gedikali, Zeynep Ceren Kırşehirlioğlu, Efe Gedikali, Nebiye Karadeniz, Ayşegül Beşikçi, Mustafa Karaoğlan, Fatma Bayram, Ozan Efendioğlu, Hicran Karadeniz, Fikret Karakaya, Gülüşan Dikgöz, Nokta Kesikoğlu, Arife Güney, Kemal Kesikoğlu, Kebire Durmuş, Ferdi Kesikoğlu, Bahar Kesikoğlu, Ayten Kesikoğlu, Atalay Kesikoğlu, Tuncay Kesikoğlu, Nebile Apaydın, Hilmi Kesikoğlu, Vediye Temur, İbrahim Kesikoğlu, Şengül Kesikoğlu, Furkan Kesikoğlu, Hüsne Kesikoğlu, Demet Karaoğlan 440,02m² 209,03m² 2023/179 Süme 118 1 Fındık Bahçesi Rahmi Kesik, Hafize Kızıltaş, Osman Kütük, Hatice Kütük, Neziha Sarı, Kadem Pekdemir, Meral Pekdemir, Ünal Pekdemir, Erdem Baş, Ravida Baş, Gülay Başakgün, Nevin Pekdemir, Zekiye Aydın, Nezahat Güner, Melahat Gökduman, Nazan Anlaş, Olgun Kütük, Canan Akkaya, Mustafa Pekdemir, Fikriye Gökdemir, Rahmi Pekdemir, Sunay Abanuz, Semray Güner, Mahire Kesikoğlu, Ali Pekdemir, Ferhat Pekdemir, Hilmi Pekdemir, Cavidan Köroğlu, Şermin Melikoğlu, Canan Döndü, Erkan Pekdemir, Kemal Pekdemir, Aşkı Pekdemir; Aydagül Yılmaz, Yurdagül Korkmaz, Halil Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Burhanettin Yılmaz, Hüsamettin Yılmaz, Necmiye Pekdemir, Melek Pekdemir, Emine Erbil, Soner Pekdemir, Ebubekir Pekdemir, Dilek Aydın, Hamdi Turan, Birol Efendioğlu, Birdal Turan, Birgül Özkanca, Esma Pekdemir, Serkan Pekdemir, Seydiye Yılmaz, Murat Pekdemir, Murat Baş, Telat Baş, Muhsin Baş, Muradiye Yılmaz, Rabia Baş, Umut Polat Pekdemir, Hira Nur Pekdemir, Tevfik Cihan, Refik Cihan, Nesibe Gedikali, Şükran ÇINAR, Biran Gedikali, Gökhan Gedikali, İsmet Temürloğa, Kerem Temürloğa, Emine Kızıltaş, Erkan Kızıltaş, İnci Özdemir, Ahmet Ceylan, Fatma Ceylan, Şeyda Ceylan Görgenç, Serkan Kızıltaş, Celal Kızıltaş, Vedie Güler, Arzu Gedikali, Zeynep Ceren Kırşehirlioğlu, Efe Gedikali, Hilmi Kesikoğlu, İbrahim Kesikoğlu, Adnan Kesikoğlu, Nesrin Şenol, Nail Mustafa Kırlak, Uğur Kırlak, Sadet Henden, Şakir Duman, Mustafa Duman, Doğan Çamur, Erkan Çamur, Gürkan Çamur, Taliye Yavuz, Cevdet Dündar, Aziz Dündar, Selda Kotan, Yaşar Dündar, Yücel Dündar, Yadikar Dündar, Zeynep Öztaş, Fatma Topal, Songül Yılmaz, Sebahittin Kıbaş, Azime Kırbaş, Rüya Sivri, Emine Ateş, Nurcan Kırbaş, Bulut Kağan Kırbaş, Selahittin Kırbaş, Yağmur Sude Yılmazer, Mustafa Kılıç, Nalan Kılıç, Bülent Kılıç, Emine Kılıç, Nazime Tur, Keskin Galip Çamur, Ünsiye Kesikoğlu, Ayşe Çetinkaya, Fikriye Çetinkaya, Hüsniye Kuru 396,96m² 114,48m² 2023/242 Süme 105 2 Fındık Bahçesi Ayşe Baydere, Azime (Mehmet Karısı), İsmail (Katibe Beyi) Gülkonca Yılmaz, Mustafa Cindemir, Ahmet Cindemir, Nuran Karslı, Songül Özdemir, Günay Henden, Aynur Aksu, Azime Şimşek, Nurten Henden, Sebahat Bal, Mustafa Kırbaş, Makbule Akgün, Feride Oruç, Alaittin Kırbaş, Selahittin Kırbaş, Akın Kırbaş, Abdullah Baydere, Nuri Baydere, Gülsüm Hekim 371,73m² 24,12m²