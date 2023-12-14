T.C. BULANCAK 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi:

Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalarda verilen ara kararlar gereğince; Aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda; maliki, bulunduğu yer, miktar ve değeri belirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili, davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş tarafından davalı malik aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası (10.madde) açılması sebebiyle; Aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili, tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.'ye yöneltilmesi gerektiği, Süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,taraflarının duruşmanın atılı bulunduğu 05/02/2024 günü Saat 09:30’dan itibaren ve aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği, duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin bilirkişi raporlarına göre belirlenen banka hesabına yatırılacağı hususlarının 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.

Esas NoKöy-MahAdaParselCinsiDavalılarDaimi İrtifak AlanıGeçici İrtifak
Alanı
2023/122Kayhan1381Fındık BahçesiEbru Kırkıç, Gönül Minaz, Yüksel Çakmak, İpek Çakmak, Zeki Çakmak, Ebru Çakmak, Gamze Çakmak, Ferit Çakmak36,14m²24,05m²
2023/122Kayhan14019Fındık BahçesiEbru Kırkıç, Gönül Minaz, Yüksel Çakmak, İpek Çakmak, Zeki Çakmak, Ebru Çakmak, Gamze Çakmak, Ferit Çakmak29,60m²27,20m²
2023/122Kayhan14020Fındık BahçesiEbru Kırkıç, Gönül Minaz, Yüksel Çakmak, İpek Çakmak, Zeki Çakmak, Ebru Çakmak, Gamze Çakmak, Ferit Çakmak894,61m²326,36m²
2023/122Kayhan1411TarlaEbru Kırkıç, Gönül Minaz, Yüksel Çakmak, İpek Çakmak, Zeki Çakmak, Ebru Çakmak, Gamze Çakmak, Ferit Çakmak125,54m²0m²
2023/122Kayhan1417Fındık Bahçesi ve tarlaEbru Kırkıç, Gönül Minaz, Yüksel Çakmak, İpek Çakmak, Zeki Çakmak, Ebru Çakmak, Gamze Çakmak, Ferit Çakmak518,48m²233,20m²
2023/219Kayhan1103Kargir 2 katlı ev Fındık Bahçesi ve TarlaHalit Başoğlu143,08m²162,77m²
2023/128Kayhan1101Kargir 2 katlı ev Fındık Bahçesi ve TarlaKadir Başoğlu, Şenol Başoğlu137,34m²182,06m²
2023/128Kayhan12916Fındık Bahçesi ve AğaçlıkKadir Başoğlu, Şenol Başoğlu156,17m²137,70m²
2023/124Kayhan1032Fındık BahçesiGürdal Aydın28,07m²270,24m²
2023/123Kayhan1031Fındık
Bahçesi		Zekiye Aydın, Mutlu Aydın, Mürsel Aydın29,03m²228,16m²
2023/221Kayhan1102Kargir 2 katlı ev Fındık Bahçesi ve TarlaMustafa Başoğlu142,41m²178,41m²
2023/222Kayhan1104Fındık Bahçesi ve Ahşap EvAyşe Emecen, Talip Uğurlu, Pamuk Uğurlu, Mehmet Uğurlu, İbrahim Uğurlu, Nazım Uğurlu, Mustafa Uğurlu, Pembe Şanlı, Ayşe Öksüz, Gülüşan Güler, Fatma Bulut, Ferdi Cörüt, Ahmet Cörüt, Yasemin Karahasan, Sibel Öksüz, Ali Başoğlu, Erol Başoğlu, Emine Başoğlu, Ülkü Duman, Nuri Duman, Birol Duman, Soner Duman, İlkay Topaloğlu, Ayşe Kızıltaş, Zeynep Şen, Hamdullah Aktaş, Zeynep Yılmaz, Mehmet Öksüz, Metin Özkoç, Kerim Öksüz, Gönül Altundağ, Nurten Avcı, Gülaçtı Bozmaoğlu, Yunus Uğurlu, Ayşe Uğurlu, Özkan Uğurlu, Kamil Uğurlu. Zeynep Uğurlu, Gülnur Uğurlu, Ayşe Uğurlu, Sevgi Elik, Deniz Demir, Şevki Uğurlu, Güller Uğurlu, Nesrin Akkaya90,32m²79,01m²
2023/125Kayhan1041Fındık BahçesiAhmet Yaşar Emecen , Nedim Emecen78,49m²172,39m²
2023/223Kayhan1298Fındık BahçesiŞakir Başoğlu, Üzire Başoğlu, Hacile Başoğlu, Binnaz Başoğlu, Emine Başoğlu, Güllü Başoğlu, Figen Gül Başoğlu, Gizem Başoğlu Yaren Başoğlu36,76m²186,22m²
2023/126Kayhan1051Fındık BahçesiSüleyman Emecen26,75 m²62,95m²
2023/224Kayhan12910Kargir 2 katlı ev ve Fındık BahçesiBahtiyar Başoğlu, Kibar Başoğlu, Ayten Üstün, Aysel Aktay, Reyhan Kaya, Taliye Kırca, Sevgi Başoğlu, Osmancan Başoğlu, Pınar Karadeniz688,59m²433,13m²
2023/127Kayhan1052Fındık BahçesiYunus Emecen, Sevgi Kaba, Süleyman Emecen, Fatma Emecen, Gülaştı Gülhasanoğlu, Yunus Uğurlu, Nurten Avcı, Ayşe Uzun, Özkan Uğurlu, Azime Emecen, Songül Ayyıldız, Ahmet Emecen, Adnan Emecen, Ertuğrul Emecen, Erol Emecen, Ayşe Çağman, Akın Malkoç, Okan Malkoç, Seda Çelik84,08m²74,76 m²
2023/127Kayhan1053Fındık BahçesiSüleyman Emecen, Yunus Emecen, Sevgi Kaba, Fatma Emecen, Gülaştı Gülhasanoğlu, Yunus Uğurlu, Nurten Avcı, Ayşe Uzun, Özkan Uğurlu, Azime Emecen, Songül Ayyıldız, Ahmet Emecen, Adnan Emecen, Ertuğrul Emecen, Erol Emecen, Ayşe Çağman, Akın Malkoç, Okan Malkoç, Seda Çelik279,54m²162,15m²
2023/172Süme103144Fındık Bahçesi ve HarmanRayife Sakallı, Münir Gündoğdu, Habibe Henden, Nimet Bekdemir, Zülfiye Tangı, Cavidan Durmuş, Koncay Durmuş, Olgun Durmuş, Günay Avcı, İlkay Öztürk, Server Köse, Hamza Gündoğdu, Münevver Gündoğdu, Ethem Durmuş, Aysun Yeşil, Şerife Arslan, Gülveren Özyürek, Şinasi Durmuş, Galip Durmuş, Aziz Durmuş, Leyla Yaman, Bahattin Durmuş, Nuran Durmuş, Yalçın Durmuş, Ömer Durmuş, Rabia Durmuş, Zekai Durmuş, Zeki Durmuş, Fatma Bekteş, Ayşe Yılmaz, Ercan Durmuş, Ali Durmuş, Birsen Öz, Sezgin Yeşil, Emirhan Yeşil, Sevim Durmuş, Can Durmuş, Evrim Durmuş69,04m²0m²
2023/248Süme1131Fındık Bahçesi, Tarla ve Kargir evSedat Henden, Münevver Henden, Ferahi Henden, Reyhan Henden, Aydın Henden, Ahmet Henden397,01m²175,42m²
2023/171Süme103145Fındık BahçesiKerim Kufacı, Asım Kufacı, İlhan Henden, Beyhan Karataş, Adem Kufacı, Seyhan Karataş, Ali Kufacı, Şerafettin Baydere, Esra Baydere, İsmail Baydere, Nurcan Uğurlu, Safiye Cindemir, Saime Nizam, İshak Baydere, Rahime Baydere, Nedim Aksu, Şenel Aksu, Zekiye Kalafat455,83m²149,63m²
2023/235Süme11239Fındık BahçesiŞengül Guguk, Orhan Guguk, Ramazan Guguk, Murat Guguk, Onur Guguk, Osman Yılmaz, Hamza Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Sabri Yılmaz, Nurşen Teber, Sare Kara, Medine Turan, Zeynep Karadeniz, Nevin Şenel, Nilgün Şenel, Suat Şenel, Burcu Şenel, Arif Sinan Şenel, Birgül Alibaşoğlu, Songül Şenel Kukuk, Sefine Özakça, Nezahat Şenel Bayrak, Kıymet Şenel, Sedat Şenel, Nalan Diner, Nazan Timur, Özlem Sakallıoğlu, Pekin Guguk, Hüseyin Guguk, Selma Şenel, Öznur Sezin Şenel, Tuğkan Servet Şenel, Gülzade Şenel, İlkay Şenel, Olcay Şenel, Meltem Peker, Hasan Guguk, Eyüp Guguk, Hamdiye Guguk, Gülfen Guguk, Adem Guguk, Ekrem Guguk, Mehmet Guguk, Mustafa Guguk, Cihan Guguk, Hicran Guguk, Hakan Guguk262,56m²93,23m²
2023/239Süme11510Fındık BahçesiAlaattin Cindemir263,19m²60,51m²
2023/245Süme1157Fındık BahçesiFatma Henden, Hüseyin, Mehmet, Ayşe, Mustafa, Fatma, Emine, Sahure, Celal Cindemir135,62m²49,65m²
2023/244Süme1158Fındık BahçesiMuhterem Demirkaya, Fevzi Demirkaya, Hayati Demirkaya, Mehmet, Emine, Hüseyin, Ayşe, Mustafa, Sahure, Fatma Karaibrahim, Fatma Henden, İmran Köse Selma Cindemir, Eren Cindemir, İremnur Cindemir, Ahmet Cindemir, Filiz Sakarya, Yurduşen Cindemir, Caner Cindemir, Cansu Cindemir, Hatice Cindemir,145,36m²54,61 m²
2023/174Süme103141Fındık Bahçesi ve Tarlaİbrahim Henden387,75m²141,09m²
2023/186Süme103131Fındık BahçesiAlaittin Kırbaş, Mehmet Henden633,59m²234,71m²
2023/246Süme1156Fındık BahçesiFatma Henden, Sahure, Hüseyin, Mehmet, Ayşe, Mustafa, Fatma, Emine, Gülendibi, Orhan Cindemir, Turan Cindemir117,11m²45,63m²
2023/180Süme1196Fındık Bahçesi ve Harmanİbrahim Cindemir, Hasan Cİndemir, İsmail Cindemir, Atiye Cindemir, Orhan Cindemir, Ayfer Nurtaş, Hayrettin Toprak, Fahrettin Toprak, Nurettin Toprak, Fatma Köse, Faika Cindemir, Neziha Cindemir, İbrahim, Zeliha, Emine Kul, Mustafa Falcı, Adem Falcı, Melek Tekneci, Zeynep Aktaş, Nurten Pamuk, Fatma Karslı, Zeliha Bekdemir, Hatice Bekdemir, Semral Toner, Tülin Topaloğlu, Ayşe Bekdemir, Tülay Kacar, Neriman Bekdemir, Selçuk Bekdemir, Hacile Bekdemir, Yeliz Kayhan, Okan Bekdemir, Yeşim Bekdemir, Hasan Bekdemir, Mehmet Türk, Sebahat Şimşek, Ayşe Kaya, Sinem Bekdemir, Gizem Bekdemir731,78m²341,52m²
2023/169Süme1054Fındık BahçesiNurcan Kırbaş, Bulut Kağan Kırbaş, Selahattin Kırbaş, Yağmur Sude Yılmazer, Şerife Kırbaş48,12m²0m²
2023/170Süme1051Fındık BahçesiMuhammer Üstündağ, Mustafa Üstündağ, Muhit Üstündağ, Helime Karaduman, Refika Eraydın, Hatice Cindemir, Hacile Bekdemir, Nurten Üstündağ, Öner Üstündağ, Önder Üstündağ, İbrahim Üstündağ, Murat Üstündağ,536,72m²200,75m²
2023/197Süme11511Fındık BahçesiHüseyin, Ayşe, Mustafa, Fatma, Sahure, Mehmet, Emine, Fatma Henden, Emine Cindemir, Fuat Cindemir, Ali Aykut Cindemir, Ersun Cindemir, Erkan Cindemir, Ercan Cindemir, Ebru Kocaman155,68m²98,87m²
2023/176Süme103129Fındık BahçesiMehmet Henden, Beyhan Ören, Muammer Üstündağ, Mustafa Üstündağ, Muhit Üstündağ, Helime Karaduman, Refika Eraydın, Hatice Cİndemir, Hacile Bekdemir, Ömer Köse, Zekiye Aksu, Ayten Özdemir, Emine Yakar, Sezer Köse, Ercan Köse, Yavuz Köse, İmran Köse, Yurduşen Cindemir, Filiz Sakarya, Ahmet Cindemir, Cansu Cindemir, Caner Cindemir, Canan Henden, Tuğba Henden İnci, Turan Henden, Tülin Henden, Selma Cindemir, Eren Cindemir, İremnur Cindemir, Şükrü Henden, Hakan Henden, Haluk Henden381,51m²147,64m²
2023/243Süme1159Fındık BahçesiMehmet, Emine, Hüseyin, Ayşe, Mustafa, Fatma, Sahure, Fatma Henden, Esma Cindemir, Ayşe Cindemir, Birsan Karadeniz, Erdoğan Cindemir, Adile Özcan, Yalçın Cindemir, Sedat Cindemir, Volkan Cindemir, Mehmet Özkan Cindemir, Kübra Cindemir, Muhterem Demirkaya, Fevzi Demirkaya, Hayati Demirkaya142,94m²52,65m²
2023/247Süme1155Fındık Bahçesi ve Kargir EvSelahattin Cindemir321,28m²92,12m²
2023/247Süme11513Fındık BahçesiSelahattin Cindemir431,22m²174,44m²
2023/168Süme11237Fındık BahçesiMehmet Kukuk, İzzet Kukuk, Vesile Kukuk, Sedat Kukuk, Gizem Kukuk,296,69m²95,11m²
2023/168Süme11240Fındık BahçesiMehmet Kukuk, İzzet Kukuk, Vesile Kukuk, Sedat Kukuk, Gizem Kukuk,510,26m²212,71m²
2023/167Süme1055Fındık BahçesiFatih Tınaz Kırbaş, Azam Kırbaş, Nurcan Yılmaz, Gülcan Kırbaş, İkbali Yakan, Melda Erkan, Hidayet Yeşil, Ömüral Baydere, Selda Özdemir, Gülten Özdemir, Seval Yılandil, Gülsen Baydere, Emel Kaya370,86m²224,63m²
2023/173Süme103143Fındık BahçesiKerim Kufacı, Asım Kufacı, Gülüşan, İlhan Henden, Beyhan Karataş, Adem Kufacı, Seyhan Karataş, Ali Kufacı, Şerafettin Baydere, Esra Baydere, İsmail Baydere, Nurcan Uğurlu, Safiye Cindemir, Saime Nizam, İshak Baydere, Rahime Baydere, Nedim Aksu, Şenel Aksu, Zekiye Kalafat388,76m²160,62m²
2023/177Süme103128Fındık BahçesiEmür Henden, Rehber Henden, Mustafa (mehmet oğlu), Muhittin Henden, Naime Henden, Özgül Henden, Özlem Henden, Hatice Yıldız287,05m²84,12m²
2023/178Süme1182Fındık BahçesiRahmi Kesik, Hafize Kızıltaş, Osman Kütük, Hatice Kütük, Neziha Sarı, Kadem Pekdemir, Meral Pekdemir, Ünal Pekdemir, Erdem Baş, Ravida Baş, Gülay Başakgün, Nevin Pekdemir, Zekiye Aydın, Nezahat Güner, Melahat Gökduman, Nazan Anlaş, Olgun Kütük, Canan Akkaya, Mustafa Pekdemir, Fikriye Gökdemir, Rahmi Pekdemir, Sunay Abanuz, Semray Güner, Mahire Kesikoğlu, Ali Pekdemir, Ferhat Pekdemir, Hilmi Pekdemir, Cavidan Köroğlu, Şermin Melikoğlu, Canan Döndü, Erkan Pekdemir, Kemal Pekdemir, Aşkı Pekdemir; Aydagül Yılmaz, Yurdagül Korkmaz, Halil Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Burhanettin Yılmaz, Hüsamettin Yılmaz, Necmiye Pekdemir, Melek Pekdemir, Emine Erbil, Soner Pekdemir, Ebubekir Pekdemir, Dilek Aydın, Hamdi Turan, Birol Efendioğlu, Birdal Turan, Birgül Özkanca, Esma Pekdemir, Serkan Pekdemir, Seydiye Yılmaz, Murat Pekdemir, Murat Baş, Telat Baş, Muhsin Baş, Muradiye Yılmaz, Rabia Baş, Umut Polat Pekdemir, Hira Nur Pekdemir, Tevfik Cihan, Refik Cihan, Nesibe Gedikali, Şükran ÇINAR, Biran Gedikali, Gökhan Gedikali, İsmet Temürloğa, Kerem Temürloğa, Emine Kızıltaş, Erkan Kızıltaş, İnci Özdemir, Ahmet Ceylan, Fatma Ceylan, Şeyda Ceylan Görgenç, Serkan Kızıltaş, Celal Kızıltaş, Vedie Güler, Arzu Gedikali, Zeynep Ceren Kırşehirlioğlu, Efe Gedikali, Nebiye Karadeniz, Ayşegül Beşikçi, Mustafa Karaoğlan, Fatma Bayram, Ozan Efendioğlu, Hicran Karadeniz, Fikret Karakaya, Gülüşan Dikgöz, Nokta Kesikoğlu, Arife Güney, Kemal Kesikoğlu, Kebire Durmuş, Ferdi Kesikoğlu, Bahar Kesikoğlu, Ayten Kesikoğlu, Atalay Kesikoğlu, Tuncay Kesikoğlu, Nebile Apaydın, Hilmi Kesikoğlu, Vediye Temur, İbrahim Kesikoğlu, Şengül Kesikoğlu, Furkan Kesikoğlu, Hüsne Kesikoğlu, Demet Karaoğlan440,02m²209,03m²
2023/179Süme1181Fındık BahçesiRahmi Kesik, Hafize Kızıltaş, Osman Kütük, Hatice Kütük, Neziha Sarı, Kadem Pekdemir, Meral Pekdemir, Ünal Pekdemir, Erdem Baş, Ravida Baş, Gülay Başakgün, Nevin Pekdemir, Zekiye Aydın, Nezahat Güner, Melahat Gökduman, Nazan Anlaş, Olgun Kütük, Canan Akkaya, Mustafa Pekdemir, Fikriye Gökdemir, Rahmi Pekdemir, Sunay Abanuz, Semray Güner, Mahire Kesikoğlu, Ali Pekdemir, Ferhat Pekdemir, Hilmi Pekdemir, Cavidan Köroğlu, Şermin Melikoğlu, Canan Döndü, Erkan Pekdemir, Kemal Pekdemir, Aşkı Pekdemir; Aydagül Yılmaz, Yurdagül Korkmaz, Halil Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Burhanettin Yılmaz, Hüsamettin Yılmaz, Necmiye Pekdemir, Melek Pekdemir, Emine Erbil, Soner Pekdemir, Ebubekir Pekdemir, Dilek Aydın, Hamdi Turan, Birol Efendioğlu, Birdal Turan, Birgül Özkanca, Esma Pekdemir, Serkan Pekdemir, Seydiye Yılmaz, Murat Pekdemir, Murat Baş, Telat Baş, Muhsin Baş, Muradiye Yılmaz, Rabia Baş, Umut Polat Pekdemir, Hira Nur Pekdemir, Tevfik Cihan, Refik Cihan, Nesibe Gedikali, Şükran ÇINAR, Biran Gedikali, Gökhan Gedikali, İsmet Temürloğa, Kerem Temürloğa, Emine Kızıltaş, Erkan Kızıltaş, İnci Özdemir, Ahmet Ceylan, Fatma Ceylan, Şeyda Ceylan Görgenç, Serkan Kızıltaş, Celal Kızıltaş, Vedie Güler, Arzu Gedikali, Zeynep Ceren Kırşehirlioğlu, Efe Gedikali, Hilmi Kesikoğlu, İbrahim Kesikoğlu, Adnan Kesikoğlu, Nesrin Şenol, Nail Mustafa Kırlak, Uğur Kırlak, Sadet Henden, Şakir Duman, Mustafa Duman, Doğan Çamur, Erkan Çamur, Gürkan Çamur, Taliye Yavuz, Cevdet Dündar, Aziz Dündar, Selda Kotan, Yaşar Dündar, Yücel Dündar, Yadikar Dündar, Zeynep Öztaş, Fatma Topal, Songül Yılmaz, Sebahittin Kıbaş, Azime Kırbaş, Rüya Sivri, Emine Ateş, Nurcan Kırbaş, Bulut Kağan Kırbaş, Selahittin Kırbaş, Yağmur Sude Yılmazer, Mustafa Kılıç, Nalan Kılıç, Bülent Kılıç, Emine Kılıç, Nazime Tur, Keskin Galip Çamur, Ünsiye Kesikoğlu, Ayşe Çetinkaya, Fikriye Çetinkaya, Hüsniye Kuru396,96m²114,48m²
2023/242Süme1052Fındık BahçesiAyşe Baydere, Azime (Mehmet Karısı), İsmail (Katibe Beyi) Gülkonca Yılmaz, Mustafa Cindemir, Ahmet Cindemir, Nuran Karslı, Songül Özdemir, Günay Henden, Aynur Aksu, Azime Şimşek, Nurten Henden, Sebahat Bal, Mustafa Kırbaş, Makbule Akgün, Feride Oruç, Alaittin Kırbaş, Selahittin Kırbaş, Akın Kırbaş, Abdullah Baydere, Nuri Baydere, Gülsüm Hekim371,73m²24,12m²
#ilangovtr BASIN NO: ILN01950630