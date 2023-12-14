T.C. BULANCAK 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalarda verilen ara kararlar gereğince; Aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda; maliki, bulunduğu yer, miktar ve değeri belirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili, davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş tarafından davalı malik aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası (10.madde) açılması sebebiyle; Aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili, tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.'ye yöneltilmesi gerektiği, Süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,taraflarının duruşmanın atılı bulunduğu 05/02/2024 günü Saat 09:30’dan itibaren ve aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği, duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin bilirkişi raporlarına göre belirlenen banka hesabına yatırılacağı hususlarının 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.
|Esas No
|Köy-Mah
|Ada
|Parsel
|Cinsi
|Davalılar
|Daimi İrtifak Alanı
|Geçici İrtifak
Alanı
|2023/122
|Kayhan
|138
|1
|Fındık Bahçesi
|Ebru Kırkıç, Gönül Minaz, Yüksel Çakmak, İpek Çakmak, Zeki Çakmak, Ebru Çakmak, Gamze Çakmak, Ferit Çakmak
|36,14m²
|24,05m²
|2023/122
|Kayhan
|140
|19
|Fındık Bahçesi
|Ebru Kırkıç, Gönül Minaz, Yüksel Çakmak, İpek Çakmak, Zeki Çakmak, Ebru Çakmak, Gamze Çakmak, Ferit Çakmak
|29,60m²
|27,20m²
|2023/122
|Kayhan
|140
|20
|Fındık Bahçesi
|Ebru Kırkıç, Gönül Minaz, Yüksel Çakmak, İpek Çakmak, Zeki Çakmak, Ebru Çakmak, Gamze Çakmak, Ferit Çakmak
|894,61m²
|326,36m²
|2023/122
|Kayhan
|141
|1
|Tarla
|Ebru Kırkıç, Gönül Minaz, Yüksel Çakmak, İpek Çakmak, Zeki Çakmak, Ebru Çakmak, Gamze Çakmak, Ferit Çakmak
|125,54m²
|0m²
|2023/122
|Kayhan
|141
|7
|Fındık Bahçesi ve tarla
|Ebru Kırkıç, Gönül Minaz, Yüksel Çakmak, İpek Çakmak, Zeki Çakmak, Ebru Çakmak, Gamze Çakmak, Ferit Çakmak
|518,48m²
|233,20m²
|2023/219
|Kayhan
|110
|3
|Kargir 2 katlı ev Fındık Bahçesi ve Tarla
|Halit Başoğlu
|143,08m²
|162,77m²
|2023/128
|Kayhan
|110
|1
|Kargir 2 katlı ev Fındık Bahçesi ve Tarla
|Kadir Başoğlu, Şenol Başoğlu
|137,34m²
|182,06m²
|2023/128
|Kayhan
|129
|16
|Fındık Bahçesi ve Ağaçlık
|Kadir Başoğlu, Şenol Başoğlu
|156,17m²
|137,70m²
|2023/124
|Kayhan
|103
|2
|Fındık Bahçesi
|Gürdal Aydın
|28,07m²
|270,24m²
|2023/123
|Kayhan
|103
|1
|Fındık
Bahçesi
|Zekiye Aydın, Mutlu Aydın, Mürsel Aydın
|29,03m²
|228,16m²
|2023/221
|Kayhan
|110
|2
|Kargir 2 katlı ev Fındık Bahçesi ve Tarla
|Mustafa Başoğlu
|142,41m²
|178,41m²
|2023/222
|Kayhan
|110
|4
|Fındık Bahçesi ve Ahşap Ev
|Ayşe Emecen, Talip Uğurlu, Pamuk Uğurlu, Mehmet Uğurlu, İbrahim Uğurlu, Nazım Uğurlu, Mustafa Uğurlu, Pembe Şanlı, Ayşe Öksüz, Gülüşan Güler, Fatma Bulut, Ferdi Cörüt, Ahmet Cörüt, Yasemin Karahasan, Sibel Öksüz, Ali Başoğlu, Erol Başoğlu, Emine Başoğlu, Ülkü Duman, Nuri Duman, Birol Duman, Soner Duman, İlkay Topaloğlu, Ayşe Kızıltaş, Zeynep Şen, Hamdullah Aktaş, Zeynep Yılmaz, Mehmet Öksüz, Metin Özkoç, Kerim Öksüz, Gönül Altundağ, Nurten Avcı, Gülaçtı Bozmaoğlu, Yunus Uğurlu, Ayşe Uğurlu, Özkan Uğurlu, Kamil Uğurlu. Zeynep Uğurlu, Gülnur Uğurlu, Ayşe Uğurlu, Sevgi Elik, Deniz Demir, Şevki Uğurlu, Güller Uğurlu, Nesrin Akkaya
|90,32m²
|79,01m²
|2023/125
|Kayhan
|104
|1
|Fındık Bahçesi
|Ahmet Yaşar Emecen , Nedim Emecen
|78,49m²
|172,39m²
|2023/223
|Kayhan
|129
|8
|Fındık Bahçesi
|Şakir Başoğlu, Üzire Başoğlu, Hacile Başoğlu, Binnaz Başoğlu, Emine Başoğlu, Güllü Başoğlu, Figen Gül Başoğlu, Gizem Başoğlu Yaren Başoğlu
|36,76m²
|186,22m²
|2023/126
|Kayhan
|105
|1
|Fındık Bahçesi
|Süleyman Emecen
|26,75 m²
|62,95m²
|2023/224
|Kayhan
|129
|10
|Kargir 2 katlı ev ve Fındık Bahçesi
|Bahtiyar Başoğlu, Kibar Başoğlu, Ayten Üstün, Aysel Aktay, Reyhan Kaya, Taliye Kırca, Sevgi Başoğlu, Osmancan Başoğlu, Pınar Karadeniz
|688,59m²
|433,13m²
|2023/127
|Kayhan
|105
|2
|Fındık Bahçesi
|Yunus Emecen, Sevgi Kaba, Süleyman Emecen, Fatma Emecen, Gülaştı Gülhasanoğlu, Yunus Uğurlu, Nurten Avcı, Ayşe Uzun, Özkan Uğurlu, Azime Emecen, Songül Ayyıldız, Ahmet Emecen, Adnan Emecen, Ertuğrul Emecen, Erol Emecen, Ayşe Çağman, Akın Malkoç, Okan Malkoç, Seda Çelik
|84,08m²
|74,76 m²
|2023/127
|Kayhan
|105
|3
|Fındık Bahçesi
|Süleyman Emecen, Yunus Emecen, Sevgi Kaba, Fatma Emecen, Gülaştı Gülhasanoğlu, Yunus Uğurlu, Nurten Avcı, Ayşe Uzun, Özkan Uğurlu, Azime Emecen, Songül Ayyıldız, Ahmet Emecen, Adnan Emecen, Ertuğrul Emecen, Erol Emecen, Ayşe Çağman, Akın Malkoç, Okan Malkoç, Seda Çelik
|279,54m²
|162,15m²
|2023/172
|Süme
|103
|144
|Fındık Bahçesi ve Harman
|Rayife Sakallı, Münir Gündoğdu, Habibe Henden, Nimet Bekdemir, Zülfiye Tangı, Cavidan Durmuş, Koncay Durmuş, Olgun Durmuş, Günay Avcı, İlkay Öztürk, Server Köse, Hamza Gündoğdu, Münevver Gündoğdu, Ethem Durmuş, Aysun Yeşil, Şerife Arslan, Gülveren Özyürek, Şinasi Durmuş, Galip Durmuş, Aziz Durmuş, Leyla Yaman, Bahattin Durmuş, Nuran Durmuş, Yalçın Durmuş, Ömer Durmuş, Rabia Durmuş, Zekai Durmuş, Zeki Durmuş, Fatma Bekteş, Ayşe Yılmaz, Ercan Durmuş, Ali Durmuş, Birsen Öz, Sezgin Yeşil, Emirhan Yeşil, Sevim Durmuş, Can Durmuş, Evrim Durmuş
|69,04m²
|0m²
|2023/248
|Süme
|113
|1
|Fındık Bahçesi, Tarla ve Kargir ev
|Sedat Henden, Münevver Henden, Ferahi Henden, Reyhan Henden, Aydın Henden, Ahmet Henden
|397,01m²
|175,42m²
|2023/171
|Süme
|103
|145
|Fındık Bahçesi
|Kerim Kufacı, Asım Kufacı, İlhan Henden, Beyhan Karataş, Adem Kufacı, Seyhan Karataş, Ali Kufacı, Şerafettin Baydere, Esra Baydere, İsmail Baydere, Nurcan Uğurlu, Safiye Cindemir, Saime Nizam, İshak Baydere, Rahime Baydere, Nedim Aksu, Şenel Aksu, Zekiye Kalafat
|455,83m²
|149,63m²
|2023/235
|Süme
|112
|39
|Fındık Bahçesi
|Şengül Guguk, Orhan Guguk, Ramazan Guguk, Murat Guguk, Onur Guguk, Osman Yılmaz, Hamza Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Sabri Yılmaz, Nurşen Teber, Sare Kara, Medine Turan, Zeynep Karadeniz, Nevin Şenel, Nilgün Şenel, Suat Şenel, Burcu Şenel, Arif Sinan Şenel, Birgül Alibaşoğlu, Songül Şenel Kukuk, Sefine Özakça, Nezahat Şenel Bayrak, Kıymet Şenel, Sedat Şenel, Nalan Diner, Nazan Timur, Özlem Sakallıoğlu, Pekin Guguk, Hüseyin Guguk, Selma Şenel, Öznur Sezin Şenel, Tuğkan Servet Şenel, Gülzade Şenel, İlkay Şenel, Olcay Şenel, Meltem Peker, Hasan Guguk, Eyüp Guguk, Hamdiye Guguk, Gülfen Guguk, Adem Guguk, Ekrem Guguk, Mehmet Guguk, Mustafa Guguk, Cihan Guguk, Hicran Guguk, Hakan Guguk
|262,56m²
|93,23m²
|2023/239
|Süme
|115
|10
|Fındık Bahçesi
|Alaattin Cindemir
|263,19m²
|60,51m²
|2023/245
|Süme
|115
|7
|Fındık Bahçesi
|Fatma Henden, Hüseyin, Mehmet, Ayşe, Mustafa, Fatma, Emine, Sahure, Celal Cindemir
|135,62m²
|49,65m²
|2023/244
|Süme
|115
|8
|Fındık Bahçesi
|Muhterem Demirkaya, Fevzi Demirkaya, Hayati Demirkaya, Mehmet, Emine, Hüseyin, Ayşe, Mustafa, Sahure, Fatma Karaibrahim, Fatma Henden, İmran Köse Selma Cindemir, Eren Cindemir, İremnur Cindemir, Ahmet Cindemir, Filiz Sakarya, Yurduşen Cindemir, Caner Cindemir, Cansu Cindemir, Hatice Cindemir,
|145,36m²
|54,61 m²
|2023/174
|Süme
|103
|141
|Fındık Bahçesi ve Tarla
|İbrahim Henden
|387,75m²
|141,09m²
|2023/186
|Süme
|103
|131
|Fındık Bahçesi
|Alaittin Kırbaş, Mehmet Henden
|633,59m²
|234,71m²
|2023/246
|Süme
|115
|6
|Fındık Bahçesi
|Fatma Henden, Sahure, Hüseyin, Mehmet, Ayşe, Mustafa, Fatma, Emine, Gülendibi, Orhan Cindemir, Turan Cindemir
|117,11m²
|45,63m²
|2023/180
|Süme
|119
|6
|Fındık Bahçesi ve Harman
|İbrahim Cindemir, Hasan Cİndemir, İsmail Cindemir, Atiye Cindemir, Orhan Cindemir, Ayfer Nurtaş, Hayrettin Toprak, Fahrettin Toprak, Nurettin Toprak, Fatma Köse, Faika Cindemir, Neziha Cindemir, İbrahim, Zeliha, Emine Kul, Mustafa Falcı, Adem Falcı, Melek Tekneci, Zeynep Aktaş, Nurten Pamuk, Fatma Karslı, Zeliha Bekdemir, Hatice Bekdemir, Semral Toner, Tülin Topaloğlu, Ayşe Bekdemir, Tülay Kacar, Neriman Bekdemir, Selçuk Bekdemir, Hacile Bekdemir, Yeliz Kayhan, Okan Bekdemir, Yeşim Bekdemir, Hasan Bekdemir, Mehmet Türk, Sebahat Şimşek, Ayşe Kaya, Sinem Bekdemir, Gizem Bekdemir
|731,78m²
|341,52m²
|2023/169
|Süme
|105
|4
|Fındık Bahçesi
|Nurcan Kırbaş, Bulut Kağan Kırbaş, Selahattin Kırbaş, Yağmur Sude Yılmazer, Şerife Kırbaş
|48,12m²
|0m²
|2023/170
|Süme
|105
|1
|Fındık Bahçesi
|Muhammer Üstündağ, Mustafa Üstündağ, Muhit Üstündağ, Helime Karaduman, Refika Eraydın, Hatice Cindemir, Hacile Bekdemir, Nurten Üstündağ, Öner Üstündağ, Önder Üstündağ, İbrahim Üstündağ, Murat Üstündağ,
|536,72m²
|200,75m²
|2023/197
|Süme
|115
|11
|Fındık Bahçesi
|Hüseyin, Ayşe, Mustafa, Fatma, Sahure, Mehmet, Emine, Fatma Henden, Emine Cindemir, Fuat Cindemir, Ali Aykut Cindemir, Ersun Cindemir, Erkan Cindemir, Ercan Cindemir, Ebru Kocaman
|155,68m²
|98,87m²
|2023/176
|Süme
|103
|129
|Fındık Bahçesi
|Mehmet Henden, Beyhan Ören, Muammer Üstündağ, Mustafa Üstündağ, Muhit Üstündağ, Helime Karaduman, Refika Eraydın, Hatice Cİndemir, Hacile Bekdemir, Ömer Köse, Zekiye Aksu, Ayten Özdemir, Emine Yakar, Sezer Köse, Ercan Köse, Yavuz Köse, İmran Köse, Yurduşen Cindemir, Filiz Sakarya, Ahmet Cindemir, Cansu Cindemir, Caner Cindemir, Canan Henden, Tuğba Henden İnci, Turan Henden, Tülin Henden, Selma Cindemir, Eren Cindemir, İremnur Cindemir, Şükrü Henden, Hakan Henden, Haluk Henden
|381,51m²
|147,64m²
|2023/243
|Süme
|115
|9
|Fındık Bahçesi
|Mehmet, Emine, Hüseyin, Ayşe, Mustafa, Fatma, Sahure, Fatma Henden, Esma Cindemir, Ayşe Cindemir, Birsan Karadeniz, Erdoğan Cindemir, Adile Özcan, Yalçın Cindemir, Sedat Cindemir, Volkan Cindemir, Mehmet Özkan Cindemir, Kübra Cindemir, Muhterem Demirkaya, Fevzi Demirkaya, Hayati Demirkaya
|142,94m²
|52,65m²
|2023/247
|Süme
|115
|5
|Fındık Bahçesi ve Kargir Ev
|Selahattin Cindemir
|321,28m²
|92,12m²
|2023/247
|Süme
|115
|13
|Fındık Bahçesi
|Selahattin Cindemir
|431,22m²
|174,44m²
|2023/168
|Süme
|112
|37
|Fındık Bahçesi
|Mehmet Kukuk, İzzet Kukuk, Vesile Kukuk, Sedat Kukuk, Gizem Kukuk,
|296,69m²
|95,11m²
|2023/168
|Süme
|112
|40
|Fındık Bahçesi
|Mehmet Kukuk, İzzet Kukuk, Vesile Kukuk, Sedat Kukuk, Gizem Kukuk,
|510,26m²
|212,71m²
|2023/167
|Süme
|105
|5
|Fındık Bahçesi
|Fatih Tınaz Kırbaş, Azam Kırbaş, Nurcan Yılmaz, Gülcan Kırbaş, İkbali Yakan, Melda Erkan, Hidayet Yeşil, Ömüral Baydere, Selda Özdemir, Gülten Özdemir, Seval Yılandil, Gülsen Baydere, Emel Kaya
|370,86m²
|224,63m²
|2023/173
|Süme
|103
|143
|Fındık Bahçesi
|Kerim Kufacı, Asım Kufacı, Gülüşan, İlhan Henden, Beyhan Karataş, Adem Kufacı, Seyhan Karataş, Ali Kufacı, Şerafettin Baydere, Esra Baydere, İsmail Baydere, Nurcan Uğurlu, Safiye Cindemir, Saime Nizam, İshak Baydere, Rahime Baydere, Nedim Aksu, Şenel Aksu, Zekiye Kalafat
|388,76m²
|160,62m²
|2023/177
|Süme
|103
|128
|Fındık Bahçesi
|Emür Henden, Rehber Henden, Mustafa (mehmet oğlu), Muhittin Henden, Naime Henden, Özgül Henden, Özlem Henden, Hatice Yıldız
|287,05m²
|84,12m²
|2023/178
|Süme
|118
|2
|Fındık Bahçesi
|Rahmi Kesik, Hafize Kızıltaş, Osman Kütük, Hatice Kütük, Neziha Sarı, Kadem Pekdemir, Meral Pekdemir, Ünal Pekdemir, Erdem Baş, Ravida Baş, Gülay Başakgün, Nevin Pekdemir, Zekiye Aydın, Nezahat Güner, Melahat Gökduman, Nazan Anlaş, Olgun Kütük, Canan Akkaya, Mustafa Pekdemir, Fikriye Gökdemir, Rahmi Pekdemir, Sunay Abanuz, Semray Güner, Mahire Kesikoğlu, Ali Pekdemir, Ferhat Pekdemir, Hilmi Pekdemir, Cavidan Köroğlu, Şermin Melikoğlu, Canan Döndü, Erkan Pekdemir, Kemal Pekdemir, Aşkı Pekdemir; Aydagül Yılmaz, Yurdagül Korkmaz, Halil Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Burhanettin Yılmaz, Hüsamettin Yılmaz, Necmiye Pekdemir, Melek Pekdemir, Emine Erbil, Soner Pekdemir, Ebubekir Pekdemir, Dilek Aydın, Hamdi Turan, Birol Efendioğlu, Birdal Turan, Birgül Özkanca, Esma Pekdemir, Serkan Pekdemir, Seydiye Yılmaz, Murat Pekdemir, Murat Baş, Telat Baş, Muhsin Baş, Muradiye Yılmaz, Rabia Baş, Umut Polat Pekdemir, Hira Nur Pekdemir, Tevfik Cihan, Refik Cihan, Nesibe Gedikali, Şükran ÇINAR, Biran Gedikali, Gökhan Gedikali, İsmet Temürloğa, Kerem Temürloğa, Emine Kızıltaş, Erkan Kızıltaş, İnci Özdemir, Ahmet Ceylan, Fatma Ceylan, Şeyda Ceylan Görgenç, Serkan Kızıltaş, Celal Kızıltaş, Vedie Güler, Arzu Gedikali, Zeynep Ceren Kırşehirlioğlu, Efe Gedikali, Nebiye Karadeniz, Ayşegül Beşikçi, Mustafa Karaoğlan, Fatma Bayram, Ozan Efendioğlu, Hicran Karadeniz, Fikret Karakaya, Gülüşan Dikgöz, Nokta Kesikoğlu, Arife Güney, Kemal Kesikoğlu, Kebire Durmuş, Ferdi Kesikoğlu, Bahar Kesikoğlu, Ayten Kesikoğlu, Atalay Kesikoğlu, Tuncay Kesikoğlu, Nebile Apaydın, Hilmi Kesikoğlu, Vediye Temur, İbrahim Kesikoğlu, Şengül Kesikoğlu, Furkan Kesikoğlu, Hüsne Kesikoğlu, Demet Karaoğlan
|440,02m²
|209,03m²
|2023/179
|Süme
|118
|1
|Fındık Bahçesi
|Rahmi Kesik, Hafize Kızıltaş, Osman Kütük, Hatice Kütük, Neziha Sarı, Kadem Pekdemir, Meral Pekdemir, Ünal Pekdemir, Erdem Baş, Ravida Baş, Gülay Başakgün, Nevin Pekdemir, Zekiye Aydın, Nezahat Güner, Melahat Gökduman, Nazan Anlaş, Olgun Kütük, Canan Akkaya, Mustafa Pekdemir, Fikriye Gökdemir, Rahmi Pekdemir, Sunay Abanuz, Semray Güner, Mahire Kesikoğlu, Ali Pekdemir, Ferhat Pekdemir, Hilmi Pekdemir, Cavidan Köroğlu, Şermin Melikoğlu, Canan Döndü, Erkan Pekdemir, Kemal Pekdemir, Aşkı Pekdemir; Aydagül Yılmaz, Yurdagül Korkmaz, Halil Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Burhanettin Yılmaz, Hüsamettin Yılmaz, Necmiye Pekdemir, Melek Pekdemir, Emine Erbil, Soner Pekdemir, Ebubekir Pekdemir, Dilek Aydın, Hamdi Turan, Birol Efendioğlu, Birdal Turan, Birgül Özkanca, Esma Pekdemir, Serkan Pekdemir, Seydiye Yılmaz, Murat Pekdemir, Murat Baş, Telat Baş, Muhsin Baş, Muradiye Yılmaz, Rabia Baş, Umut Polat Pekdemir, Hira Nur Pekdemir, Tevfik Cihan, Refik Cihan, Nesibe Gedikali, Şükran ÇINAR, Biran Gedikali, Gökhan Gedikali, İsmet Temürloğa, Kerem Temürloğa, Emine Kızıltaş, Erkan Kızıltaş, İnci Özdemir, Ahmet Ceylan, Fatma Ceylan, Şeyda Ceylan Görgenç, Serkan Kızıltaş, Celal Kızıltaş, Vedie Güler, Arzu Gedikali, Zeynep Ceren Kırşehirlioğlu, Efe Gedikali, Hilmi Kesikoğlu, İbrahim Kesikoğlu, Adnan Kesikoğlu, Nesrin Şenol, Nail Mustafa Kırlak, Uğur Kırlak, Sadet Henden, Şakir Duman, Mustafa Duman, Doğan Çamur, Erkan Çamur, Gürkan Çamur, Taliye Yavuz, Cevdet Dündar, Aziz Dündar, Selda Kotan, Yaşar Dündar, Yücel Dündar, Yadikar Dündar, Zeynep Öztaş, Fatma Topal, Songül Yılmaz, Sebahittin Kıbaş, Azime Kırbaş, Rüya Sivri, Emine Ateş, Nurcan Kırbaş, Bulut Kağan Kırbaş, Selahittin Kırbaş, Yağmur Sude Yılmazer, Mustafa Kılıç, Nalan Kılıç, Bülent Kılıç, Emine Kılıç, Nazime Tur, Keskin Galip Çamur, Ünsiye Kesikoğlu, Ayşe Çetinkaya, Fikriye Çetinkaya, Hüsniye Kuru
|396,96m²
|114,48m²
|2023/242
|Süme
|105
|2
|Fındık Bahçesi
|Ayşe Baydere, Azime (Mehmet Karısı), İsmail (Katibe Beyi) Gülkonca Yılmaz, Mustafa Cindemir, Ahmet Cindemir, Nuran Karslı, Songül Özdemir, Günay Henden, Aynur Aksu, Azime Şimşek, Nurten Henden, Sebahat Bal, Mustafa Kırbaş, Makbule Akgün, Feride Oruç, Alaittin Kırbaş, Selahittin Kırbaş, Akın Kırbaş, Abdullah Baydere, Nuri Baydere, Gülsüm Hekim
|371,73m²
|24,12m²
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01950630