T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/183 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Kocacami Mahallesi,

MEVKİİ : Selvili Kuyu

PAFTA NO :

ADA NO : 132

PARSEL NO : 67, 69

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 21,99 m2,65,82 m2,

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin ÜSTÜNER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/183 Esas sayısında dava açılmıştır.

2-Malik ve ilgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşıidari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

3-Husumetin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nayöneltilmesi gerektiği,

4-Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

5-Davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6-Davanın duruşmasının31/10/2023 tarihinde saat09,15'deyapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Yasa İle Değişik 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/07/2023