T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/146 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ HİSAR MAHALLESİ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 132

PARSEL NO : 188

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 135,50M2

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ ERCAN MİRASÇILARI

:1-MUSTAFA ERCAN

2-KADİR ERCAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/146 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/07/2023