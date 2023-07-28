T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/146 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ HİSAR MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 132
PARSEL NO : 188
VASFI : YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 135,50M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ ERCAN MİRASÇILARI
:1-MUSTAFA ERCAN
2-KADİR ERCAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/146 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/07/2023
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|BASIN NO: ILN01868259