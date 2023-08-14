T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/157 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ KOCACAMİ MAHALLESİ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 131

PARSEL NO : 9

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 388.67M2

MALİKİN ADI VE SOYADI :1-FATMA BEKTAŞ-

2- ADNAN KALİÇ

3- BERRİN BEKTAŞ UZUNALİ

4- FATİN RÜŞTÜ BEKTAŞ

5- HASAN BEKTAŞ

6- IŞIN KARA

7- İBRAHİM BEKTAŞ-

8- İSMAİL BEKTAŞ-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/157 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/08/2023