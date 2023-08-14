T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/157 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ KOCACAMİ MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 131
PARSEL NO : 9
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 388.67M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :1-FATMA BEKTAŞ-
2- ADNAN KALİÇ
3- BERRİN BEKTAŞ UZUNALİ
4- FATİN RÜŞTÜ BEKTAŞ
5- HASAN BEKTAŞ
6- IŞIN KARA
7- İBRAHİM BEKTAŞ-
8- İSMAİL BEKTAŞ-
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/157 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/08/2023
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|BASIN NO: ILN01875705