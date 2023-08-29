T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/166 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ KOCACAMİ MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 133, 132, 131, 131
PARSEL NO : 64, 75,7,5
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 290,00 - 341,39 - 93,99 - 220,86
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ TAŞKIN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/166 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/08/2023
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|BASIN NO: ILN01882954