T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/166 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ KOCACAMİ MAHALLESİ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 133, 132, 131, 131

PARSEL NO : 64, 75,7,5

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 290,00 - 341,39 - 93,99 - 220,86

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ TAŞKIN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/166 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/08/2023