T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/143 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ TAHTACI MAHALLESİ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 103

PARSEL NO : 1

VASFI :TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ :19.968,00M2

MALİKİN ADI VE SOYADI : - 1- ALİ ÖZTOPRAK-12250731382 -

2- BAHAR YAŞAR-11938741712 -

3- BİRCAN KIZIL-12583720244 -

4- GÜLFER FİLİZ-16627591388 -

5- GÜLSÜM ESMERAY-11365760874 -

6- GÜNAY KURT-12718715732 -

7- HASAN ÖZTOPRAK-12256731164 -

8- HÜSEYİN ÖZTOPRAK-12271730654 -

9- MEHMET ÖZTOPRAK- müteveffa

10- MERYEM ŞİMŞEK-47995320874 -

11- SABIR ÖZTOPRAK-13525688806 -

12- SELVER ÖZTOPRAK-12229732020 -

13- SEVGİ KALABAS-12238731748 -

14- ZÜBEYDE YATIR-26605259094 -

15- Gülsüm Öztürk-müteveffa

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/143 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/07/2023