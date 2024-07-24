T.C. Bursa 11. Aile Mahkemesi

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. BURSA 11. AİLE MAHKEMESİ

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Sayı : 2023/368 Esas

Davacı MASUME MUSEVİ tarafından davalı SEYD AHMET MOOSEVI aleyhine açılan boşanma davasında;

Afganistan Uyruklu, Seyid Bagher ve Hatice Oğlu, 01/01/1976 doğumlu, Davalı SEYD AHMET MOOSEVI'in adresi meçhulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden MASUME MUSEVİ tarafından SEYD AHMET MOOSEVI aleyhine açılan boşanma davasında, davalıya duruşma gününü bildirir duruşma tutanağının ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, davalı SEYD AHMET MOOSEVI'ye, "Duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği" hususu ile duruşmanın atılı bulunduğu 24/10/2024 günü ve saat 12.00'da duruşması yapılacağı hususları ile davalı SEYD AHMET MOOSEVI'ye duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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