T.C. Bursa 11. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden 2. İlan
T.C. BURSA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2. İLAN
Sayı : 2023/529 Esas
Konu : GAİPLİK İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen Oktay KAHRAMAN'ın yaklaşık 20 yıl önce kaybolduğunu, kendisinden hiç bir haber alamadıklarını, bütün araştırmalarına rağmen görenin ve bilenin bulunmadığı bu nedenle adı geçen hakkında TMK'nın 33/2. maddesi uyarınca gaipliğine karar verileceğinden gaip olduğu iddia olunan kişiler ile ilgili olarak gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 AY İÇİNDE mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 15421811722
ADI SOYADI : OKTAY KAHRAMAN
BABA ADI : RAHMİ
ANA ADI : ZÜHEYLA
DOĞUM TARİHİ : 28/10/1964
DOĞUM YERİ : KIRCALI
İKAMETGAH ADRESİ : Emirsultan Mah. Işıklar Beyazıt Sk. Merdiven Çıkmazı Namlıkaya Apt. No:7/3 Daire : 14 Yıldırım BURSA
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