T.C. Bursa 11. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden 2. İlan

Yayın Tarihi: 02 Kasım 2024 / 00:01

T.C. BURSA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2. İLAN

Sayı : 2023/529 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen Oktay KAHRAMAN'ın yaklaşık 20 yıl önce kaybolduğunu, kendisinden hiç bir haber alamadıklarını, bütün araştırmalarına rağmen görenin ve bilenin bulunmadığı bu nedenle adı geçen hakkında TMK'nın 33/2. maddesi uyarınca gaipliğine karar verileceğinden gaip olduğu iddia olunan kişiler ile ilgili olarak gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 AY İÇİNDE mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 15421811722

ADI SOYADI : OKTAY KAHRAMAN

BABA ADI : RAHMİ

ANA ADI : ZÜHEYLA

DOĞUM TARİHİ : 28/10/1964

DOĞUM YERİ : KIRCALI

İKAMETGAH ADRESİ : Emirsultan Mah. Işıklar Beyazıt Sk. Merdiven Çıkmazı Namlıkaya Apt. No:7/3 Daire : 14 Yıldırım BURSA