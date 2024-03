T.C. BURSA 12. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Mart 2024 / 00:01



İLAN

Sayı : 2022/224 Esas

Davacı , GIZLIKISI1 null ile Davalı , MUHAMMED ŞEYH MAKKARA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı Muhammed Şeyh MAKKARA'ın adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden, dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, davacı vekili dava dilekçesinde özetle, Davacı İman El SEMMAK'ın davalı Muhammed Şeyh MAKKARA ile 12.07.2010 tarihinde Suriye'de evlendiklerini, bu evliliklerinden müşterek 3 çocuklarının bulunduğunu, tarafların evliliklerinin ilk günlerinden bu yana davalının alkol ve uyuşturucu madde kullandığını, müvekkiline sürekli şiddet uyguladığını ve müvekkilini uyuşturucu madde kullanmaya zorladığını, tarafların boşanmalarına karar verilmesini, müşterek bulunan çocuklarının velayetlerinin müvekkiline verilmesini, müşterek çocuklar ile davalı arasında kurulacak kişisel ilişkinin kısıtlanmasına karar verilmesi talebi ile açmış olduğu davada, mahkememizin 07/03/2023 tarihli ara kararı ile davalı Muhammed Şeyh MAKKARA hakkında 6284 sayılı Kanunun 5/1(a,c) bendi gereğince verilen önleyici tedbir kararının gereklerine aykırı davrandığı sabit görüldüğünden 11/04/2023 tarihli ara karar ile 3 gün zorlama hapsi cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği görülmüş olup işbu dava dilekçesinin tebliğden itibaren 2 hafta içinde HMK 122,126,129 md.leri uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tanık dahil her türlü delilinizi bildirmeniz, tanık bildirilmesi halinde her bir tanık için ayrı posta gideri ve tanıklık ücretini yatırmanız ve verilen zorlama hapsi cezasına karşı 2 hafta içinde Bursa 13 Aile Mahkemesine itiraz edebileceğiniz ilanen tebliğ olunur. (Dava dilekçesi işbu bu ilanen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacaktır)



İLGİLİ KİŞİ: MUHAMMED ŞEYH MAKKARA (9*****8 )

Soğuksu Mah. 303 Sk. Apt. No:20/1 Muratpaşa/ ANTALYA

ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, HAMZE ve DUHA oğlu/kızı, 20/01/1988 dogumlu,