T.C. BURSA 12. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 / 00:01



Sayı : 2022/165 Esas

İLAN METNİ

Davacılar , SEDAT BUDAK, SEVİM BUDAK ile Davalılar , MELTEM VURAL, MURAT VURAL arasında mahkememizde görülmekte olan Evlat Edinme davası nedeniyle; Davalı 36442062344 TC kimlik numaralı Meltem Vural'ın adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden, dava dilekçesi ve tensip zaptının ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, özetle;davacıların 22 yıllık evli oldukları, evliliklerinin müşterek çocuklarının olmadığı, bu nedenle çocuk sahibi olabilmek için evlat edinmek istedikleri için T.C. Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 'ne müracaat ettikleri, müracat sonucunda 26/01/2020 doğumlu Murat'tan olma, Meltem'den doğma 29290105336 TC kimlik numaralı küçük Alaattin Vural'ı evlat edinmek istedikleri, küçüğün evlat edinilmesi hususunda aranılan tüm şartların bulunduğu, küçüğün sağlıklı, rahat ve hayat standartlarını daha kaliteli hale getirebilmek için evlat edinilmesine izin verilmesi için Evlat Edinme talebi ile açılan davada, işbu bu ilanen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğin yapılmış sayılacağı ve o tarihten 2 hafta içinde HMK 122,126,129 md.leri uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, tanık bildirilmesi halinde her bir tanık için ayrı posta gideri, tanıklık ücreti ve tanık dahil tüm delillerinizi mahkememize sunabileceğiniz ilanen tebliğ olunur.