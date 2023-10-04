T.C. BURSA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2022/349-Ceza Dava Dosyası

T****n ve N***k oğlu, 27/03/1976 Mudanya D.lu, (T.C.No: 1*****2) sanık Cem KOYUNBAKAN (Güzelyalı Eğitim Mah. Menekşe Sok. No:6/2 Mudanya/ BURSA adresinde ikamet eder.) hakkında Bursa 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 04/05/2023 tarih, 2022/349 E, 2023/386 K., sayılı ilamıyla Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 62/1. md. uyarınca neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakkında TCK'nın 58. Maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Yurt içinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31. maddeleri uyarınca gazetede ve 7418 sayılı Yasa ile 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren yasa uyarınca internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİ, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yerde en yakın Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile göndereceği dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları adresi meçhul Cem KOYUNBAKAN'a ilanen tebliğ olunur.

