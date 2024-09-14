T.C. Bursa 29. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 14 Eylül 2024 / 00:01

T.C. BURSA 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



DOSYA NO: 2022/822

KARAR NO: 2023/184

Mahkememizin 11/04/2023 tarih 2022/822 Esas 2023/184 Karar sayılı kararı ile 9*****0 TC kimlik numaralı Paul ve Grace'den olma 13/12/1991 doğumlu sanık Henry Chukwuebuka Nwankwo hakkında Alkol ve Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 5237 Sayılı Yasanın 179/2 maddesi uyarınca takdiren 7.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup buna ilişkin gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince gerekçeli kararın yerel bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan portalından ve Türkiye genelinde tirajı 50.000'in üzerinde olan gazetelerden birinde tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu olduğuna karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02088815