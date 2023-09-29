T.C. BURSA 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01

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Sayı : 2022/867-Ceza Dava Dosyası

F****l ve H***r oğlu, 01/01/1990 Halep D.lu, (T.C.No: 9*****6) sanık Ali Muhammed CUMA(Kurtuluş Polis Merkezi yanındaki parkta çadırda ikamet eder.) hakkında Bursa 32. Asliye Ceza Mahkemesinin 04/07/2023 tarih, 2022/867 E, 2023/571 K., sayılı ilamıyla Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 5237 sayılı TCK'nın 191/1, 62/1. md. uyarınca neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hükmün 5271 sayılı CMK'nın 231/5-8 maddeleri uyarınca 5 yıl süre ile açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Yurt içinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31. maddeleri uyarınca gazetede ve 7418 sayılı Yasa ile 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren yasa uyarınca internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİ, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yerde en yakın Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile göndereceği dilekçe ile Bursa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları adresi meçhul Ali Muhammed CUMA'ya ilanen tebliğ olunur.