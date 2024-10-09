T.C. Bursa 38. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2024 / 00:01

T.C. BURSA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN



DOSYA NO : 2023/330 Esas

KARAR NO : 2024/410

Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak,çoğaltmak,satmak,nakletmek,ihraç Etmek vs suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/04/2024 tarihli ilamı ile 226/3-2.Cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Türkiye oğlu, 01/01/2000 doğumlu, RADİ ESSADİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilmemiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile, başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yada yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak veya bulunduğu Ceza Evi Müdürlüğüne müracaat sureti ile Bursa Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yolu açık olduğu, belirtilen süre içerisinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği,

İlanen tebliğ olunur.