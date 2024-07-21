T.C. Bursa 5. Aile Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

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Sayı: 2023/603 Esas

Davacı NAGİHAN NALBANT tarafından aleyhinize açılan Velayetin Kaldırılması davası nedeniyle;

2*****4 TC kimlik numaralı, HALİS ve NAFİA kızı, 01/02/1976 doğumlu, MERYEM ÖZTÜRK'ün adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-Açılan davanın KABULÜNE, Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Yunuseli mah. / köyü Cilt no:86, Hane no:193 BSN:23'de nüfusa kayıtlı, 13369873314 T.C. Kimlik numaralı, Serhat ve Meryem oğlu, 06/01/2013 Osmangazi doğumlu, küçük ÇINAR ÖZTÜRK' ün aynı yer BSN: 22 'de nüfusa kayıtlı Halis ve Nafia kızı, 01/02/1976 İstanbul doğumlu 2*****4 TC kimlik numaralı annesi Meryem ÖZTÜRK 'te olan velayetinin KALDIRILMASINA,

2- Dava konusu küçüğe vasi tayini için Bursa Nöbetçi SHM'ne ihbarda bulunulmasına,

3-Alınması gereken 427,60 TL harçtan peşin alınan 269,85 TL harcın mahsubu ile 157,75 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Dosyada davacının Adli yardım talebi kabul edildiğinden davacı tarafından yapılan harçlar 539,70 TL (269,85 TL peşin ve 269,85 TL başvuru harcı), 350,00 TL posta gideri ve 19.584,00 TL ilanen tebligat masrafı dahil toplam 20.473,70 -TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Karar kesinleştiğinde kararın bir suretinin UYAP sistemi üzerinden Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Dair karar, davacının yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Bursa BAM'ne İstinaf Yasa Yolu Açık Olmak Üzere Türk Milleti Adına Karar Verildi. Verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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