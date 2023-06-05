T.C. BURSA 5. İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 05 Haziran 2023 / 00:01

2022/4513 ESAS

İİK. 128. Md. GÖRE KIYMET TAKDİR RAPORUN İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : UĞUR BAŞPARMAK, 44950281126TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Halit Ataç

Sakarya Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:18 Bilgi İş Merkezi K:4 D:408 Osmangazi / BURSA

BORÇLU : ADNAN ÖZYILDIZ, 27512374832TC Nolu,

Büyükdere Mh. Cumhuriyet Cd. Asma Yalı Sk. No:1 D:1 Sarıyer / İSTANBUL

BORÇ MİKTARI : 194.485,33 TL

Müdürlüğümüzde kesinleşen takipte borçlu Adnan ÖZYILDIZ adına kayıtlı Bursa İli, Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde bulunan Kültür Mahallesi, Fesleğen Sokak, no: 24/A adresindeki 181,01 m2. miktarlı ve arsa vasıflı parsel ile bu parselin büyük bir kısmı üzerine zemin*2 normal katlı olmak üzere toplam 3 katlı ve B.A. Karkas niteliğinde yapılanmış olan | adet mesken nitelikli binanın satılmasına karar verilmiş olup, 14/04/2023 tarihli Kıymet takdiri raporuna göre arsa ve binanın toplam değerinin 5.119.140,00 TL olarak belirlenmiştir. Bilirkişilerce tesbit edilmiş olup evrakın ilgililere ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde varsa Kıymet takdiri itirazının İcra Hukuk Mahkemesine dava yolu ile bildirmesi gerektiği aksi takdirde Kıymet takdiri işlemine itiraz edilmemiş sayılarak Satış işlemlerine devam olunacağı tüm ilgililer yönünden ihtaren ilan olunur.