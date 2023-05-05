T.C.BURSA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 05 Mayıs 2023 / 00:01

Sayı :2022/1306 Esas

Konu : İLANEN TEBLİGAT

İLAN

Davacılar Abdullah Ertem, Ali Ertem, Aydin Ertem, Bilal Erdem, Hasan Ertem, Mehmet Ertem, Melike Genç Ertem, Meryem Hatipoğlu, Mustafa Ertem İle Davalı Erol Civelek arasında mahkememizde görülen Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortaklığın Giderilmesi) davasının 12/04/2023 tarihli celsesi ara kararı gereğince davalı 47935700094 TC kimlik numaralı Erol CİVELEK'in açık adresi tespit edilemediğinden ve adres eksikliği nedeniyle tebligat yapılamadığından duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davalı 47935700094 TC kimlik numaralı Erol CİVELEK'in, 18/10/2023 günü saat 10.05'te Bursa 5. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülecek olan ve Bursa ili, Nilüfer İlçesi, Beşevler mahallesi, 332 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin davanın duruşmasında hazır bulunması veya kendisini bir vekil vasıtasıyla temsil ettirmesi, aksi halde duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.