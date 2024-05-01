T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. CEZA DAİRESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01



DOSYA NO : 2022/1217 EsasKARAR NO : 2024/503

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Dairemizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22.02.2024 tarihli ilamı ile hakkında verilen hükme karşı yapılan istinaf başvurusunun düzletilerek esastan reddine karar verildiği ve verilen karara karşı katılan SGK vekili tarafından aleyhine temyiz kanun yolu başvurusunda bulunulan Kemal ve Cisminaz oğlu, 27.07.1967 Tunçbilek doğumlu Mehmet TEZCAN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Dairemizce verilen istinaf başvurusunun düzeltilerek esastan reddi kararı ile bu karara karşı yapılan temyiz kanun yolu başvurusuna ilişkin dilekçe kendisine tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üzerinde olan bir gazetede ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,2-Resmi belgede sahtecilik suçundan ilk derece mahkemesince verilen mahkumiyet hükmüne karşı yapılan istinaf başvurusunun düzeltilerek esastan reddedildiğinin ve bu karara karşı aleyhine temyiz kanun yolu başvurusunda bulunulduğunun ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 291. maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286. maddesi uyarınca TEMYİZ kanun yoluna başvurulabileceği hususu İLAN OLUNUR.