T.C. Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nden
T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/342 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara ve taşınmazın fotoğraflarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/342 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2775 Ada, 9 Parsel, A Blok 1. Kat 16 Numaralı Ofis nitelikli taşınmazdır.
Adresi : Alaattinbey Mah., İzmir Yolu Cad., Cengizhan İş Merk., No: 297/A, Kat: 1, Büro No:16 Nilüfer / BURSA
Yüzölçümü : 103,50m²
Arsa Payı : 208/54525
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Revizyonu Uygulama İmar Planında konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır.
çalışma alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 3.680.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Herhangi bir intifa veya irtifak hakkı kaydı yoktur tapu kaydı gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 13:40
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02112051