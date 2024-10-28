T.C. Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nden

Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 / 00:01

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/342 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara ve taşınmazın fotoğraflarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/342 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2775 Ada, 9 Parsel, A Blok 1. Kat 16 Numaralı Ofis nitelikli taşınmazdır.

Adresi : Alaattinbey Mah., İzmir Yolu Cad., Cengizhan İş Merk., No: 297/A, Kat: 1, Büro No:16 Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü : 103,50m²

Arsa Payı : 208/54525

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Revizyonu Uygulama İmar Planında konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır.

çalışma alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.680.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Herhangi bir intifa veya irtifak hakkı kaydı yoktur tapu kaydı gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 13:40

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.