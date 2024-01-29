T.C. BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 29 Ocak 2024 / 00:01

Sayı : 2023/236 Ort. Gid. Satış

Konu : İlanen Tebligat

İLAN

Memurluğumuzda görülmekte olan satış dosyası nedeniyle; yapılan tüm araştırmalara rağmen hissedar DERYA ÖCAL'ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müdürlüğümüzce 20/12/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre Bursa İli Nilüfer İlçesi Tahtalı Mahallesi 123 Ada 34 Parselde kayıtlı taşınmazın kıymet takdiri 6.385.050,00 TL ; Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi 106 Ada 75 Parselde kayıtlı taşınmazın kıymet takdiri 5.039.775,00 TL; Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi113 Ada 3 Parselde kayıtlı taşınmazın kıymet takdiri 2.502.100,00 TL; Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi132 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmazın kıymet takdiri 2.756.550,00 TL; Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi 133 Ada 6 Parselde kayıtlı taşınmazın kıymet takdiri 2.216.650,00 TL; Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi 7240 Ada 8 Parselde kayıtlı taşınmazın kıymet takdiri 799.120,00 TL; Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi 7746 Ada 9 Parsel (Eski 7160 Ada 9 Parsel) taşınmazın kıymet takdiri 19.335.720,00 TL; Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi7759 Ada 3 Parsel (Eski 7173 Ada 3 Parsel) sayılı taşınmazın kıymet takdiri 5.815.000,00 TL; Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi 7800 Ada 3 Parsel (Eski 7214 Ada 3 Parsel) sayılı taşınmazın kıymet takdiri 8.192.200,00 TL olarak belirlenmiş olup gazete ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Bursa 6. Sulh hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açılması; aksi takdirde DERYA ÖCAL'ın raporu kabul etmiş sayılacağı hissedar DERYA ÖCAL'a ilanen tebliğ olunur.