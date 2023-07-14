T.C. BURSA11. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı : 2022/641 Esas

İLAN

Bursa 11. Aile Mahkemesinin 2022/641 Esas sayılı dosyasında,

Davacı, SAJA SABSABI ile Davalı, ABDULRAHMAN TARRAB arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

998****8740 Yabancı Kimlik numaralı Suriye Uyruklu Davalı ABDULRAHMAN TARRAB'ın adresi meçhulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden Saja Sabsabı tarafından Abdulrahman Tarrab aleyhine açılan boşanma davasında, davalıya Gerekçeli Kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, Davalı Abdulrahman Tarrab'a,

"1-DAVANIN KABULÜ ile;

Abdul Rahman ve Sobhıeh Kızı, 06/06/1990 Doğumlu, 998****8052 Yabancı Kimlik No'lu, Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu, Davacı SAJA SABSABI ile Abdulhamıd ve Halımeh Oğlu, 31/01/1995 Doğumlu, 998****8740 YabancıKimlik No'lu, Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu, Davalı ABDULRAHMAN TARRAB'ın TMK 166/1 Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-19/04/2015 Doğumlu Müşterek Çocuk Hanın Tarrab ve 25/03/2022 Doğumlu Müşterek Çocuk Abdulhamid Tarrab'nın velayetlerinin Anne Saja Sabsabı'ya verilmesine,

3-Müşterek Çocuklar Hanın Tarrab ve Abdulhamid Tarrab ile Baba Abdulrahman Tarrab Arasında Her Ayın 1. ve 3. Hafta Sonu Pazar Günü Saat 10.00 ile Saat 16.00 Arası, Dini Bayramların 3. Günleri Saat 10.00 ile Saat 16.00 Arası, Babalar Günü Saat 10.00 ile Saat 16.00 Arası Babaya Teslim Edilmek Suretiyle Şahsi İlişki Kurulmasına,

4-4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 353. Maddesi uyarınca, çocukların üzerinde kayıtlı herhangi bir mal varlığının olmadığının anlaşılması nedeniyle velayetleri kendisinde kalan davacı annenin çocukların mal varlığı yönünden hesap vermekle yükümlü tutulmasına yer olmadığına çocukların mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri mahkememize bildirmesine,

5-Müşterek Çocuk Hanın Tarrab yararına dava tarihinden (05/09/2022) itibaren geçerli olmak üzere aylık 500,00.TL. Tedbir Nafakası takdirine, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra İştirak Nafakası olarak devamına, Davalı Abdulrahman Tarrab'dan alınarak Davacı Saja Sabsabı'ya ödenmesine,

6-Müşterek Çocuk Abdulhamid Tarrab yararına dava tarihinden (05/09/2022) itibaren geçerli olmak üzere aylık 1.000,00.TL. Tedbir Nafakası takdirine, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra İştirak Nafakası olarak devamına, Davalı Abdulrahman Tarrab'dan alınarak Davacı Saja Sabsabı'ya ödenmesine,

7-Davacı Saja Sabsabı yararına 50.000,00.TL. Manevi Tazminat takdirine, fazlaya ilişkin talebin reddine, Davalı Abdulrahman Tarrab'dan alınarak Davacı Saja Sabsabı'ya ödenmesine,

8-Davacı Saja Sabsabı'nın, Tedbir Nafakası, Yoksulluk Nafakası ve Maddi Tazminat Talebi bulunmadığından bu hususta Karar Verilmesine Yer Olmadığına,

9-Davacı Saja Sabsabı, duruşmada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 9.200,00.TL. Vekalet Ücretinin Davalı Abdulrahman Tarrab'dan alınarak Davacı Saja Sabsabı'ya ödenmesine,

10-Suçüstü Ödeneğinden karşılanan 80,70.TL. Başvuru Harcı, 179,90.TL. Karar ve İlam Harcı ve 7.340,32.TL. Yargılama Gideri toplamı olan 7.600,92.TL.'nin Davalı Abdulrahman Tarrab'dan alınarak hazineye irat kaydına,

11-Karar kesinleştiğinde yeteri kadar karar örneğinin ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmesine, Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen karar, Gerekçeli Kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF Kanun Yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı." 24/05/2023 Tarihli 2022/641 Esas & 2023/439 Karar sayılı ilam davalıya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.