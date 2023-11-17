T.C.BURSA3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 / 00:01

Sayı :2021/224 Esas

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Davacı, TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, PINAR DEMİRBİLEK arasında mahkememizde görülmekte olan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davası nedeniyle; Yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Pınar DEMİRBİLEK'in tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden Mahkememizin 2021/224 Esas ve 2022/347 Karar sayılı 14/12/2022 tarihli Gerekçeli Kararınilanen tebliğine karar verilmiştir.1-Davanın kısmen kabulüne,

Bursa 13.İcra Müdürlüğü'nün 2020/7821 Esas sayılı dosyasındaki davalının itirazının kısmen iptaline, takibin 2.943,27 asıl alacak, 924,31 İşlemiş Faiz, 36,96 BSMV, asıl alacak kısmına işleyecek %18,00 gecikme faizi üzerinden devamına, fazlaya ilişkin talebin reddine,

2-Asıl alacağın % 20 si oranında 588,65 TL icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Davacı tarafından yapılan 10 davetiye gideri 199,50 TL,1 müzekkere gideri 0,75 TL, 1bilirkişi ücreti 500,00 TLolmak üzere toplam 700,25 TL yargılama giderinden kabul red oranına göre 533,67 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Kullanılmayan gider avansının davacıya iadesine,

4-Davalı tüketici 6502 sayılı Kanunun 73. maddesi gereğince harçtan muaf olduğundan, davacı tarafından peşin alınanharcın mahsubu ile fazla alınan 6,8 TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince 3.904,54 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, HMK’nun 341. Maddesi gereğince kesin olarak verilen karar açık olarak okunup anlatıldı. Kararı verilmiş olup İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.