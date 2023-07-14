T.C. BURSA9. ASLİYE CEZA MHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO: 2022/614

KARAR NO: 2023/413

Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Mala Zarar Verme ve Mühür Bozma suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/05/2023 tarihli kararıile yargılanan Enver ve Ayten kızı, 27/07/1997 doğumlu SELİN HİLAL KÖSEM tüm aramalara rağmen bulunamamış , mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat kanunun 29 mad.si gereğince;

1-Sanığınüzerlerineatılı Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundanSONUÇ CEZA ; 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın üzerine atılı mala zarar verme suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan TCK 151/1 maddesi uyarınca suçundan SONUÇ CEZA ; 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanın üzerine atılı Konut Dokunulmazlığını İhlal suçunu işlediği anlaşıldığından atılı suçtan eylemine uyan TCK.nun 116/2 maddesi gereğince suçundan SONUÇ CEZA ; 12 AY HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4- Her ne kadar sanık hakkında mühür bozma suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de yüklenen eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle CMK 223/2-a maddesi uyarınca sanığın BERAATİNE,

Karar verilmiş olup; Hüküm özetinin ilanen tebliğine, Ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ayrıca bu tarihten itibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezninde istinaf yasa yoluna başvurma hakkı bulunduğunun belirtilen süre içinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.