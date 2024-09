T.C. Büyükçekmece 1. İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2024 / 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

2024/25673 TLMT.



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/25673 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZ:

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz 1927 Ada, 11 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul, Esenyurt İlçesi, Üçevler (Tapuda: Fatih) Mahallesi, 891.Sokakta, tapunun 1927 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı ve 891.Sokaktan 12 dış kapı numarası alan176,57m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 7/60 arsa paylı 2.kat (6) bağımsız bölüm numaralı konutun tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 15 yılı geçkin ömre sahip, katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut ana binanın 2.normal katında yer alan 6 bağımsız bölüm numaralı daire, onaylı mimari projesine göre antre, salon, salona açık mutfak nişi, iki oda, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 51,35m2 net (süpürülebilir) alana sahip, zemin kaplamaları seramik ve laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcuttur. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olup, civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.

Adresi : İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Üçevler Mahallesi, 891.Sokak No: 12Kat:2 (6) Bağımsız Bölüm Numaralı Konut Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 176,57 m2

Arsa Payı : 7/60

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam 5 kat Konut Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 1.050.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 13:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 13:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 13:40

2 NO'LU TAŞINMAZ:

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Esenyurt İlçesi, Pınar Mahallesi, 1272.Sokakta (Yeni: Mira Sokak), tapunun 2562 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı ve 1272.Sokaktan 13 dış kapı numarası alan 136,76m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 18/100 arsa paylı 2.kat (4) bağımsız bölüm numaralı dairenin tamamı niteliğindedir. 1272.Sokak ve 1286.Sokak olmak üzere iki kadastral yola cepheli konumda yer alan ana bina, bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, 10 yılı geçkin ömre sahip, katlarında birer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcuttur. (4) bağımsız bölüm numaralı daire, ana binanın 2.normal katında yer almakta olup, daire onaylı mimari projesine göre antre, salon, mutfak, iki oda, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 82m2 net (süpürülebilir) alana sahip, binada yer alan emsal dairelerde zemin kaplamaları seramik ve laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC duvarları fayans kaplı, mutfaklarda sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcuttur. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olup, civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Esenyurt İlçesi, Pınar Mahallesi, 1272.Sokak No: 13 2.Kat (4) Bağımsız Bölüm Numaralı Daire Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 136,78 m2

Arsa Payı : 18/100

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam 5 kat Konut Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 1.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 14:00

3 NO'LU TAŞINMAZ:

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Esenyurt İlçesi, Zafer Mahallesi, Haramidere Yolu Caddesinde, tapunun 2761 ada, 17 parsel numarasında kayıtlı ve Haramidere Yolu Caddesinden 28 dış kapı numarası alan14.541,37m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Sembol İstanbul Sitesinde11031/10000000 arsa paylı A Blok 10.kat (98) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. Tamamı 14.541,37m2 alana sahip arsa dahilindeki Sembol İstanbul Sitesi, 245 bağımsız bölümlü A Blok, 826 bloklu B Blok, 546 bloklu C Blok, 50 bağımsız bölümlü Çarşı Blok olmak üzere dört blok ve 1667 bağımsız bölümlüdür. Site girişinde güvenlik ile site dahilinde çevre tanzimi ve sosyal donatıları tamamlanmış ve meskun haldedir. Satışa konu bağımsız bölümün de yer aldığı A Blok, 5 bodrum kat+ zemin kat+ 38 normal katlı, B.A.K. Tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı ve asansörü mevcuttur. 98 bağımsız bölüm numaralı daire, ana binanın 10.normal katında yer almakta olup, daire onaylı mimari projesine göre antre, koridor, salon, mutfak, üç oda, banyo- WC mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan ölçüleri itibariye 116,42m2 alana sahiptir. Aynı proje dahilinde yer alan emsal dairelerde zemin kaplamaları seramik ve laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC duvarları fayans kaplı, mutfaklarda sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, merkezi sistem kalorifer tesisatları mevcuttur. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olup, civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Esenyurt İlçesi, Zafer Mahallesi, Haramidere Yolu Caddesi No: 28A Blok 10.Kat (98) Bağımsız Bölüm Numaralı MeskenEsenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 14.541,37 m2

Arsa Payı : 11031

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, kısmen Karayolu Koruma Kuşağında, kısmen Park Alanında, kısmen de T1 Ticaret Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (99 yıllığı 1 TL bedelle TEDAŞ lehine kira şerhi vardır.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 14:20

10/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

