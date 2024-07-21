T.C. Büyükçekmece 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

2023/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, GÜRPINAR-YENİ Mahalle/Köy, 1846 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz üzerinde kargir samanlık, ahşap samanlık, bahçeli kargir 2 ev, bahçeli nitelikli taşınmaz bulunmakta, alt katı kesme taş, üst katı harman tuğlası ile yığma tarzda inşa edilen iki katlı yapının bir kısım elamanlaının söküldüğü, kapı ve penceresinin bulunmadığı, mevcut hali ile kullanımı mümkün bulunmadığı, parsel üzerinde muhtelif cins ve adette meyve ağaçları bulunmaktadır.

Adresi : Gürpınar Mah. Sahil Yolu Cad No:7 Malik Ağa Sokak Kesişiminde Yer Almaktadır.Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 529,96 m2

İmar Durumu : 09.06.2011 onay tarihli 1/1000 ölçekli Gürpınar Uygulama 2.Etap imar planında TAKS:0.50, H max:15.50 m.konut+ticaret alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 16.402.900,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Beylikdüzü (Gürpınar) Belediye Başkanlığının ipotek şerhleri mevcut olduğu, belediye cevabı yazısında imar uygulaması ile oluşan ipoteklerin bedelleri ödendikten sonra terkin edileceği bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:02

19/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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