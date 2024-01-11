T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 11 Ocak 2024 / 00:01

2023/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, GÜRPINAR Mahalle/Köy, K Blok 2.kat Mevkii, 641 Ada, 3 Parsel, 23 Nolu bağımsız bölüm numaralı taşınmaz plan itibariyle 3+1 giriş, hol, salon, mutfak, 3 oda, banyo, tuvalet, ayrı küçük tuvalet ve 1 balkondan ibaret...

Adresi : Adnan Kahveci Mah. Osmanlı Cad. No:9K Sera Konutları K Blok 2.Kat D:23 Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 115 m2

Arsa Payı : 10/9756

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında emsal 2, HMAKS 24.50 m, konut alanı, bir kısmı park alanı, bir kısmının da trafo alanı olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 3.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 12:20

08/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.