T.C BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Esas No : 2020/493
Karar No : 2023/889
İLAN VARAKASI
Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 26/12/2023 tarihli karar ile Resmi Belgede Sahtecilik Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini kullanma suçundanTCK.mad.204/1 ve 206/1 maddesi uyarınca verilenhapis cezaları kararıtüm aramalara rağmen sanık Mohamed ve Hanaa oğlu,01/05/1986 doğumlu MOSTAFA KABANE'ye tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 04/03/2024
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|BASIN NO: ILN01998495