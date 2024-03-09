T.C BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 09 Mart 2024 / 00:01

Esas No : 2020/493

Karar No : 2023/889

İLAN VARAKASI

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 26/12/2023 tarihli karar ile Resmi Belgede Sahtecilik Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini kullanma suçundanTCK.mad.204/1 ve 206/1 maddesi uyarınca verilenhapis cezaları kararıtüm aramalara rağmen sanık Mohamed ve Hanaa oğlu,01/05/1986 doğumlu MOSTAFA KABANE'ye tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 04/03/2024