T.C BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2023 / 00:01

Esas No : 2022/35

Karar No : 2023/136

İLAN VARAKASI

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 16/03/2023 tarihli karar ile dolandırıcılık TCK.157/1 maddesi gereğince 1 YIL 6 AY HAPİSve 50.000.00 TL ADLİ PARA CEZASI, tüm aramalara rağmen sanık Ahmat ve Samar 22/06/1996 Suriye doğumlu HAMDI KURABI'ya tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğicnce hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR