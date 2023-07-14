T.C BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Esas No : 2022/35
Karar No : 2023/136
İLAN VARAKASI
Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 16/03/2023 tarihli karar ile dolandırıcılık TCK.157/1 maddesi gereğince 1 YIL 6 AY HAPİSve 50.000.00 TL ADLİ PARA CEZASI, tüm aramalara rağmen sanık Ahmat ve Samar 22/06/1996 Suriye doğumlu HAMDI KURABI'ya tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğicnce hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR
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|BASIN NO: ILN01858427