T.C. Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2025 / 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2024/49

Karar No :2025/284

Karar Tarihi : 24.03.2025

Karşılıksız yararlanma suçundan Ensar ve Aysel oğlu, 02.01.1982 doğumlu, Ardahan, Merkez, Yenimahalle nüfusuna kayıtlı SERKAN ŞANLI hakkında yapılan yargılamada yukarıda tarih ve sayıları yazılı karar ile sonuç olarak 5237 sayılı TCK'nın 163/3 md. uyarınca7 AY 15 GÜN( Yedi ay on beş gün ) Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, sanığın dosyada tebligata yarar adresinin bulunmaması, beyan adresinden iade geldiği, mernis adresinin boş olması dikkate alınarak işbu hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren verilecek dilekçe ile 15 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.